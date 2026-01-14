Aeropuerto José María Córdova sigue desbordado: movilizó más de 14 millones de personas en 2025, aunque tiene capacidad para 11 millones

El aeropuerto José María Córdova de Rionegro terminó el año con más de 14 millones de pasajeros movilizados, una cifra histórica para la terminal aérea que desde 2022 se quedó corta para la alta demanda que maneja.

Hay que recordar que una de las preocupaciones de los antioqueños y de turistas que llegan a esta región está relacionada con el tamaño de esta terminal aérea, debido a que la infraestructura del aeropuerto tiene una capacidad para 11 millones de pasajeros al año, pero terminó 2025 con más de 14 millones.

En 2024 el número de usuarios movilizados en el aeropuerto fue de 13,7 millones, 1,6 millones más que en 2023 cuando se movilizaron 12, 1 pasajeros y 200.000 más que en 2022, que había sido su mejor año desde 1985.

De acuerdo con el balance entregado por la concesión Airplan S.A.S., los más de 14 millones de pasajeros que se movilizaron este año corresponden a personas que llegaron, salieron y realizaron tránsito por la terminal, a través de 108.274 operaciones aéreas, lo que representa un incremento del 5,7 % frente al 2024. Es de anotar que más de 10,3 millones de pasajeros fueron turistas nacionales.