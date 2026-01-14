x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Aeropuerto José María Córdova sigue desbordado: movilizó más de 14 millones de personas en 2025, aunque tiene capacidad para 11 millones

Del total de pasajeros movilizados, más de 4,2 millones correspondieron a turistas internacionales. Aquí el balance.

    Según Migración Colombia, el aumento de pasajeros también está relacionado con el posicionamiento de Medellín como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 4 horas
El aeropuerto José María Córdova de Rionegro terminó el año con más de 14 millones de pasajeros movilizados, una cifra histórica para la terminal aérea que desde 2022 se quedó corta para la alta demanda que maneja.

Hay que recordar que una de las preocupaciones de los antioqueños y de turistas que llegan a esta región está relacionada con el tamaño de esta terminal aérea, debido a que la infraestructura del aeropuerto tiene una capacidad para 11 millones de pasajeros al año, pero terminó 2025 con más de 14 millones.

En 2024 el número de usuarios movilizados en el aeropuerto fue de 13,7 millones, 1,6 millones más que en 2023 cuando se movilizaron 12, 1 pasajeros y 200.000 más que en 2022, que había sido su mejor año desde 1985.

De acuerdo con el balance entregado por la concesión Airplan S.A.S., los más de 14 millones de pasajeros que se movilizaron este año corresponden a personas que llegaron, salieron y realizaron tránsito por la terminal, a través de 108.274 operaciones aéreas, lo que representa un incremento del 5,7 % frente al 2024. Es de anotar que más de 10,3 millones de pasajeros fueron turistas nacionales.

Le puede interesar: “El aeropuerto de Rionegro se quedó pequeño hace cuatro años”: Avianca

Además, del total de pasajeros, más de 4,2 millones correspondieron a turistas internacionales, lo que significa un aumento cercano a 500.000 extranjeros en comparación con el año anterior.

Daniel López Ocampo, gerente encargado del aeropuerto José María Córdova, explicó que este crecimiento sostenido responde a la ampliación de la oferta aérea nacional e internacional.

Esto es gracias a las 12 rutas nacionales y 22 rutas internacionales que actualmente tenemos, entre las que se destaca el inicio de operaciones de la aerolínea AirDranza, que nos conecta con Canadá mediante una conexión en Cartagena”, señaló.

Según Migración Colombia, el aumento de pasajeros también está relacionado con el posicionamiento de Medellín como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, impulsado por experiencias como los recorridos culturales por la Comuna 13, los trayectos del Metrocable, la conexión con parques ecológicos y miradores, y la amplia oferta de museos y corredores artísticos de la ciudad.

Lea más: Las dudas que tienen en el aire la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Medellín

En cuanto a las demás terminales administradas por Airplan en Antioquia, el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín movilizó más de 1,2 millones de pasajeros durante 2025, mientras que el Antonio Roldán Betancur de Carepa registró 186 mil viajeros. Entre ambos aeropuertos se realizaron cerca de 90 mil operaciones aéreas.

