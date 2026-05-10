Alerta en la Contraloría de Antioquia: 771 casos prescribirán antes de fin de año

La Contraloría de Antioquia arrancó este año con el tiempo jugando en su contra. Luego de que en enero pasado iniciara funciones el nuevo contralor, el ente destapó que 771 procesos están en riesgo de caerse sin que se alcancen a tramitar.
El dato no es menor. Según las cuentas de la institución, ese acumulado equivale al 70% de todos procesos que hay en curso.
En una cifra presentada en marzo pasado, durante un informe rendido a la Asamblea de Antioquia, la cuantía de ese arrume de casos es de $70.302 millones que estarían en riesgo de no recuperarse.
Dentro de esa gran bolsa de investigaciones que habrían avanzado a paso de tortuga hay casos que llaman la atención y ya han despertado suspicacias sobre la saliente contralora Enedith del Carmen González Hernández.
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En los corrillos políticos del departamento y dentro del mismo órgano de control muchos no se explican por qué hubo procesos a los que se les dio mayor celeridad sin que estuvieran en riesgo de prescribir y otros fueron acumulando polvo a pesar de comprometer cuantías significativas.
Uno de los procesos más sensibles se asocia a una denuncia que se remonta al periodo del exgobernador Luis Pérez, vinculada con presuntas irregularidades ocurridas en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).