Alerta en la Contraloría de Antioquia: 771 casos prescribirán antes de fin de año

La Contraloría de Antioquia arrancó este año con el tiempo jugando en su contra. Luego de que en enero pasado iniciara funciones el nuevo contralor, el ente destapó que 771 procesos están en riesgo de caerse sin que se alcancen a tramitar. El dato no es menor. Según las cuentas de la institución, ese acumulado equivale al 70% de todos procesos que hay en curso. En una cifra presentada en marzo pasado, durante un informe rendido a la Asamblea de Antioquia, la cuantía de ese arrume de casos es de $70.302 millones que estarían en riesgo de no recuperarse. Dentro de esa gran bolsa de investigaciones que habrían avanzado a paso de tortuga hay casos que llaman la atención y ya han despertado suspicacias sobre la saliente contralora Enedith del Carmen González Hernández. Lea más: Las 10 veces que Iván Cepeda ha callado sobre los escándalos de corrupción del gobierno En los corrillos políticos del departamento y dentro del mismo órgano de control muchos no se explican por qué hubo procesos a los que se les dio mayor celeridad sin que estuvieran en riesgo de prescribir y otros fueron acumulando polvo a pesar de comprometer cuantías significativas. Uno de los procesos más sensibles se asocia a una denuncia que se remonta al periodo del exgobernador Luis Pérez, vinculada con presuntas irregularidades ocurridas en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Con el reloj en contra

Las alertas sobre esas investigaciones en riesgo de caerse ya habían sido emitidas desde el año pasado, cuando en un informe de auditoría financiera de 2024 elaborado por la Auditoría General de la República se hizo un muestreo de procesos adelantados por la Contraloría y se advirtió que había un riesgo de caducidad del 100% en toda la muestra. De acuerdo con la información recabada en el proceso de empalme, la Contraloría le reportó a la Asamblea tener en sus cuentas un acumulado de 916 procesos en riesgo de prescripción que tenían como plazo límite el último trimestre de 2025 y 2026. La cuantía de ese conjunto de casos era de $85.333 millones. Antes de terminar 2025, la Contraloría alcanzó a evacuar 145 procesos por un valor de $15.031 millones. Restando ese número, el ente de control arrancó el 2026 con 771 procesos en riesgo de prescribir. Sin embargo, según se alertó ante la Asamblea, durante ese periodo también se adelantaron otros 34 procesos por una cuantía de $18.719 millones, pero cuya fecha de prescripción estaba entre 2027 y 2030. Para la Contraloría entrante, según se apuntó durante el más reciente informe de gestión, no tendría lógica que en el periodo pasado se le hubiera dado prioridad a esos procesos sobre los que se tenía mayor margen de tiempo, por encima del apremiante arrume de casos por prescribir. Pese a que esos 34 procesos que se evacuaron representaron una cuantía significativa, una situación que ha avivado las suspicacias se asocia a los procesos que se archivaron ese año y que representaron un respiro para varios investigados. En dicha lista aparecen por ejemplo la Alcaldía de Turbo, a la que se le archivaron siete procesos por $6.046 millones; Savia Salud, a la que se le archivaron cinco procesos por $291 millones; el municipio de Sopetrán, al que se le archivó un proceso por $8.879 millones; y el municipio de Valparaíso, al que se le archivó un proceso por $504 millones. Entérese: Senador Didier Lobo irá a juicio por contrato irregular de $1.492 millones durante su alcaldía Además de los procesos archivados, otros procesos que han llamado la atención son aquellos que resultaron este año a las puertas de la prescripción y que se habrían quedado durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de la Contraloría, algunos de alto impacto mediático, como uno que involucró a la Fábrica de Licores de Antioquia durante la gobernación de Luis Pérez.

Las pesquisas en la FLA