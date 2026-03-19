Gobernadores alertan que liquidar las EPS llevaría a un colapso hospitalario en el país

La Federación Nacional de Departamentos (FND) alertó que liquidar las EPS intervenidas pone en riesgo a los pacientes y solo conllevaría al colapso de las redes hospitalarias en el país.

Los gobernadores dieron a conocer este jueves, mediante un comunicado, que la medida ordenada por el presidente Gustavo Petro el pasado 16 de marzo pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos, especialmente de quienes padecen enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo.

De acuerdo con datos entregados por la FND, a diciembre del año pasado las ocho EPS intervenidas adeudaban $10,6 billones a hospitales públicos del país.

“La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación, registradas en el Sistema de Información Hospitalario (SIHO) del Ministerio de Salud, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”, se lee en el texto firmado por los mandatarios departamentales.

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La FND plantea que si seis de las ocho EPS actuales fueran liquidadas, los hospitales públicos podrían enfrentar pérdidas entre $3,6 y $4,5 billones, equivalente al 33 %–47 % de toda la cartera hospitalaria pública nacional.

Ellos dicen que esto comprometería la viabilidad de muchas Empresas Sociales del Estado (ESE) departamentales y municipales, limitando la capacidad de atención y aumentando las barreras de acceso para los pacientes más vulnerables.

“Lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial”, señaló la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de la FND.

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