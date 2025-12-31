En pleno Fin de Año, bomberos atienden dos graves incendios en el Valle de Aburrá

Dos emergencias por incendios se registraron en las últimas horas en el norte del Valle de Aburrá, específicamente en los municipios de Bello y Copacabana, hechos que obligaron a la activación de los organismos de socorro y a la evacuación de viviendas afectadas.

El primer incendio se presentó en el cerro Quitasol, en Bello, donde más de 45 unidades adelantan labores para controlar un incendio forestal que afecta la capa vegetal.

En la atención de la emergencia participan el Cuerpo de Bomberos de Bello, soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, unidades de Búsqueda y Rescate de la Policía (Ponalsar) y la Defensa Civil Bellanita.