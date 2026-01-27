Asesinato de Rubén Antonio Ríos Marín, líder en Pueblorrico, genera miedo en juntas de acción comunal del Suroeste antioqueño

El municipio de Pueblorrico, en el Suroeste de Antioquia (Colombia), vive días de conmoción tras el asesinato de Rubén Antonio Ríos Marín, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Pica y fiscal principal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) para el periodo 2022‑2026. El homicidio, ocurrido el sábado 24 de enero de 2026 en horas de la noche, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes comunales en la región. Según la información difundida por el diario El Colombiano, dos hombres encapuchados llegaron hasta la vivienda de Ríos Marín en la zona rural de Pueblorrico y lo atacaron con arma blanca en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Pese al intento de auxilio de sus familiares y al aviso inmediato a la estación de Policía del municipio, el líder comunal falleció a causa de las heridas. Le puede interesar: Conmoción en Pueblorrico, Antioquia, por asesinato de presidente de una JAC

Ataque en la vivienda y reacción de las autoridades

De acuerdo con los reportes de prensa, tras la agresión uno de los hermanos de la víctima se desplazó hasta la estación de Policía de Pueblorrico para alertar a las autoridades, que activaron el protocolo de atención. El cuerpo de Ríos Marín fue trasladado primero a la cabecera municipal y posteriormente remitido a Medicina Legal en Medellín, donde se adelantan los exámenes forenses para documentar oficialmente las causas de la muerte y aportar elementos a la investigación penal. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el crimen está relacionado directamente con el ejercicio de su liderazgo comunitario, aunque las entidades de derechos humanos y las organizaciones sociales han señalado el contexto de riesgo que enfrentan las juntas de acción comunal en diferentes municipios de Antioquia y del país.

Liderazgo comunitario y contexto local en Pueblorrico

Ríos Marín llevaba décadas vinculado a procesos comunitarios en la zona rural de Pueblorrico. Como presidente de la JAC de la vereda La Pica y fiscal de Asocomunal, impulsaba proyectos para mejorar vías terciarias, acceso a salud, programas de alimentación y acciones para fortalecer la educación en el área rural, según reseñas de la prensa regional y organizaciones locales. En el Suroeste antioqueño, las juntas de acción comunal cumplen un papel clave como instancias de representación barrial y veredal, articulando a las comunidades con las administraciones municipales en temas de infraestructura, servicios públicos y programas sociales. La pérdida de un presidente de JAC no solo afecta a su núcleo familiar, sino que deja a la vereda sin un interlocutor directo ante las instituciones, lo que incrementa la sensación de desprotección en territorios rurales donde el Estado tiene una presencia limitada.



Aumento de la violencia contra líderes sociales en Antioquia

El caso de Pueblorrico se enmarca en una tendencia de asesinatos y agresiones contra líderes sociales y comunales en Antioquia y en otras regiones de Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha advertido que, solo en los primeros días de 2026, siete líderes sociales han sido asesinados en el departamento, lo que mantiene a la región entre las más afectadas por este tipo de violencia. Hechos recientes como el homicidio de presidentes de JAC en municipios de Cauca y Bolívar, donde líderes comunitarios han sido víctimas de ataques de grupos armados ilegales, muestran que las organizaciones comunales son un blanco recurrente en contextos de disputa territorial y control social por parte de actores armados.

Preocupación institucional y llamado a reforzar la protección

La Defensoría del Pueblo y otras entidades de control han documentado en Antioquia situaciones de homicidios, tentativas de asesinato, violencias basadas en género, amenazas y otras formas de presión sobre quienes ejercen liderazgos visibles en sus comunidades, especialmente en zonas rurales. Estos riesgos se agravan allí donde existe presencia o disputa de grupos armados ilegales, lo que incluye varias subregiones del departamento. Fuentes institucionales consultadas por medios locales han insistido en la necesidad de fortalecer los esquemas de prevención y protección colectiva para las juntas de acción comunal, mediante la mejora de los sistemas de alerta temprana, el acompañamiento policial en zonas rurales y la articulación con las alcaldías municipales y las gobernaciones para implementar rutas de atención más rápidas cuando se detectan amenazas o incidentes de seguridad. Mientras avanzan las investigaciones judiciales sobre el asesinato de Rubén Antonio Ríos Marín, las organizaciones comunitarias de Pueblorrico y del Suroeste antioqueño insisten en que esclarecer el crimen y garantizar que no quede en la impunidad será determinante para recuperar la confianza y permitir que los liderazgos comunales continúen su labor sin temor, en un contexto en el que las juntas de acción comunal siguen siendo actores esenciales para el desarrollo local y la cohesión social en Antioquia.



Siga leyendo: Lideresa social y exjueza de paz fue asesinada a manos de sicarios en Cali