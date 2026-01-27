Asesinato de Rubén Antonio Ríos Marín, líder en Pueblorrico, genera miedo en juntas de acción comunal del Suroeste antioqueño

El municipio de Pueblorrico, en el Suroeste de Antioquia (Colombia), vive días de conmoción tras el asesinato de Rubén Antonio Ríos Marín, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Pica y fiscal principal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) para el periodo 2022‑2026. El homicidio, ocurrido el sábado 24 de enero de 2026 en horas de la noche, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes comunales en la región.
Según la información difundida por el diario El Colombiano, dos hombres encapuchados llegaron hasta la vivienda de Ríos Marín en la zona rural de Pueblorrico y lo atacaron con arma blanca en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Pese al intento de auxilio de sus familiares y al aviso inmediato a la estación de Policía del municipio, el líder comunal falleció a causa de las heridas.
Le puede interesar: Conmoción en Pueblorrico, Antioquia, por asesinato de presidente de una JAC