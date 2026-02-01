Consumo de drogas en Antioquia está iniciando desde los 12,5 años

La edad en la que los niños se están iniciando en el consumo de drogas en Antioquia ya llegó a un promedio de 12,5 años. Así lo alertó el Hospital Carisma en su último informe de rendición de cuentas, que al cierre del año pasado emitió varias alarmas.
Además de la edad temprana en el inicio del consumo, que está por debajo del promedio nacional, el principal hospital público encargado de manejar los casos de adicciones en Medellín y Antioquia, mostró su preocupación por el incremento del número de madres en gestación con farmacodependencia que están llegando a sus consultorios.
De igual forma, la entidad mostró su consternación por el auge de las sustancias inyectables, que no solo están volviendo más compleja la recuperación de los pacientes, sino profundizando los retos sociales para revertir una problemática que ya es de salud pública.
César Hernández, médico especialista en farmacodependencia y subdirector científico de Carisma, señala que las alertas con las que se cerró el año pasado no son nuevas y aparecen en un contexto que viene haciéndose más complejo con el paso de los años.