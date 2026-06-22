Cambio de contratistas en Hidroituango ordenado por Quintero le costó $108.585 millones a EPM: Contraloría de Antioquia

“Nosotros revisamos qué ocurrió en el cambio de contratista durante el año 2022-2023. Encontramos que hay un posible hallazgo de responsabilidad fiscal para EPM que tendrá que ser investigado por la Contraloría Distrital de Medellín, no por nosotros, y dos hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango”, expresó el contralor de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro. La apertura de la investigación sobre Hidroituango se hizo pública en febrero de 2026, cuando la Contraloría de Antioquia informó del inicio de una actuación especial de fiscalización. Lea también: Alerta en la Contraloría de Antioquia: 771 casos prescribirán antes de fin de año El ente departamental advirtió entonces ver con prevención que el presupuesto de las obras finales de esa hidroeléctrica, que comprenden los últimos trabajos para la puesta en marcha de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, pasara presuntamente de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que, al parecer, se evidenciara una “variación proporcional del alcance técnico de las obras”. Las pesquisas se centraban en una solicitud formulada por la abogada Gloria Jaramillo, concida en redes sociales como Tyche, quien pidió por escrito esclarecer si ese contrato no había golpeado las arcas de la Alcaldía y la Gobernación.

Además de esa variación en el presupuesto, la abogada había pedido revisar si se habría generado un lucro cesante que también fuera objeto de entrar en esos procesos de reclamación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Estos hechos configuran indicios serios de un posible detrimento patrimonial, derivado no de un evento fortuito, sino de decisiones administrativas y contractuales específicas, adoptadas por la alta dirección de EPM y la junta directiva de Hidroituango ESP, bajo la presidencia del alcalde de Medellín para el periodo correspondiente”, dijo entonces. Siga leyendo: Así es el plan para subir 12 metros el embalse de Hidroituango: ¿alcanzará antes de El Niño? Vale recordar que este proceso de contratación fue objeto de una dura controversia durante la alcaldía de Daniel Quintero y fue cuestionado por expertos y firmas, que señalaron que sacar a los constructores originales de la hidroeléctrica incrementaría los tiempos de culminación de la obra y podría afectar la trazabilidad de la información de lo realizado en el complejo, sobre todo a raíz de la emergencia ocurrida en 2018. Contra toda recomendación, la Alcaldía siguió adelante con esos planes y tras múltiples afugias, incluida una licitación que se cayó, terminó sacando de la hidroeléctrica a los constructores originales – en un consorcio integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa– y entregó los trabajos finales a un consorcio liderado por una firma china.