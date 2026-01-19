Tras un mes de búsqueda cayó hombre que habría matado a un vecino por quejarse de la pólvora

Uno de los presuntos implicados en el asesinato de un hombre que conmocionó al municipio de La Ceja el pasado mes de diciembre fue puesto tras las rejas luego de un operativo de la Policía.
El caso se remonta al pasado 8 de diciembre de 2025, cuando en medio de la celebración del Día de las Velitas se produjo un hecho de intolerancia.
Todo comenzó desde la noche anterior, cuando un grupo de personas del barrio El Concejo, ubicado en la zona céntrica de ese municipio, estaban en la calle realizando una fiesta y detonando artefactos explosivos.