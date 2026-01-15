x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Se subieron a robar en un bus en un pueblo de Antioquia y los capturaron

Entre los capturados hay un menor de edad de 17 años.

  • A los hombres capturados les incautaron un arma de fuego y una motocicleta. FOTO: POLICÍA NACIONAL
    A los hombres capturados les incautaron un arma de fuego y una motocicleta. FOTO: POLICÍA NACIONAL
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Tres hombres, dos adultos y un menor de edad de 17 años, fueron capturados en el municipio de Amalfí, Nordeste de Antioquia, después de asaltar un bus de transporte público en el municipio.

Según se ha conocido, después de subir al bus, perteneciente a la empresa Coonorte, que se movilizaba por la vereda Caaracolí, los asaltantes hicieron disparos con armas de fuego para intimidar a los pasajeros y obligarlos a entregar sus pertenencias.

Lea también: Delincuentes se robaron más de 370 millones de pesos de la finca de Fredy Guarín en Rionegro, Antioquia

Una vez hicieron sus fechorías, bajaron del vehículo y huyeron en una motocicleta.

Sin embargo, las víctimas del atraco pudieron rápidamente poner en alerta a las autoridades del municipio y así inició un operativo entre Policía y Ejército para alcanzar a los delincuentes.

Al momento de ser capturados se les incautaron un revólver calibre 38 con dos cartuchos percutidos, una pistola traumática con dos cartuchos modificados, la motocicleta y un celular.

A las personas se les señala de los delitos de porte ilegal de armas y hurto agravado y fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes.

Siga leyendo: A “cachetadas”, conductor de bus habría frustrado robo en Medellín

Hay que recordar que desde la Gobernación de Antioquia han prometido que con los recursos de la tasa de seguridad que están pagando desde el año pasado los hogares y comercios de estratos 4, 5 y 6 de todo el departamento, se va a mejorar la operatividad y las condiciones de la Policía en las diferentes subregiones de Antioquia, con más cámaras de seguridad, vehículos y herramientas.

Por eso, la comunidad espera que cuando requiera a las autoridades estas acudan de forma rápida y eficiente, como ocurrió en este caso en Amalfi, uno de los municipios con más problemas de orden público en el departamento, por cuenta de la presencia de grupos armados como el Clan del golfo, las Disidencias de las Farc y el ELN.

