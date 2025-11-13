Pérdida de investidura para dos concejales de Montebello por presunto conflicto de intereses

Dos concejales del municipio de Montebello, en el Suroeste antioqueño, habrían quedado inhabilitados para ejercer sus cargos tras sendas decisiones judiciales. Los apartados de sus funciones serían los corporados Johanna Andrea Giraldo Blandón y Nelson Cuervo Giraldo, ambos del partido Centro Democrático.
Según los registros judiciales, ambos cabildantes participaron en la votación para la designación de la secretaria general del Concejo por el período 2024, mismo proceso en el que resultó electa la hoy secretaria Sandra Ramírez Ríos. La cuestión es que Ramírez había compartido lista junto a Giraldo y Cuervo para los comicios del 29 de octubre de 2023 como candidata al concejo.