Contraloría hace seguimiento al acueducto de Pueblo Viejo, la megaobra que tiene cinco años de demora en La Estrella

La presencia y constante vigilancia de la Contraloría General de la República a las obras del acueducto de Pueblo Viejo, en el municipio de La Estrella, han permitido que este megaproyecto comience a tomar forma. Según este organismo, el año pasado iba en el 0% de avances y en la actualidad ya se encuentra en el 21%. Esta obra busca beneficiar a 30.000 personas de los corregimientos Pueblo Viejo y La Tablaza y, pese a que sus trabajos comenzaron en 2021 con las excavaciones de las zonas por donde se iban a instalar las tuberías, hasta el año pasado no había pasado nada más, dejando las zanjas y a las comunidades sin poder contar con el servicio de agua potable.

Para evaluar los avances de los trabajos, funcionarios de la Contraloría visitaron las obras en los días recientes y se encontraron con que por fin están tomando forma, después de un lustro de demoras e incertidumbres. Entérese: En vilo más de $26.000 millones del acueducto veredal en La Estrella “La obra fue alertada por la Contraloría en un 0% de avance y actualmente se encuentra en un 21% de avance físico y 6% de avance financiero. El órgano de control ha realizado 6 mesas de trabajo y ha fortalecido a las veedurías ciudadanas para que puedan ejercer control social”, explicaron desde esta entidad. Así mismo, desde la Contraloría, mediante la estrategia Compromiso Colombia, aseguraron que no bajarán la guardia hasta que las comunidades puedan beneficiarse de este acueducto, por lo que continuarán haciendo visitas frecuentes a las obras en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Le puede interesar: Acueducto para 35.000 personas, la mayor deuda en La Estrella Estas visitas fueron originadas porque los trabajos, que comenzaron en 2021, se suspendieron meses más tarde por el resquebrajamiento del contrato de 96.000 millones de pesos, el cual se le entregó al contratista G&A, ganador de la licitación en la que se presentó como único oferente.

Las investigaciones habrían demostrado que este contratista tendría cercanía con el exalcalde de este municipio, Juan Diego Echavarría, y el excongresista Julián Bedoya, quienes fueron los líderes políticos de Juan Sebastián Abad, mandatario siderense encargado de ejecutar este proyecto y quien gobernó entre 2020 y 2023.

El excongresista Julián Bedoya. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona

Ante estas demoras, el exalcalde aseguró que los recursos, asignados en su mayoría por el Ministerio de Vivienda, fueron devueltos en su totalidad. Sin embargo, ante todas las irregularidades en este proyecto, Abad se encuentra en un proceso judicial por contrato sin cumplimiento de requisitos legales atenuado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. En otras noticias: Tribunal lanzó dura advertencia por caso de Julián Bedoya: "Su estrategia persigue la prescripción"