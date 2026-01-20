Copacabana cuenta con un nuevo camión cisterna para atender incendios estructurales y forestales

Gracias a un convenio entre la Gobernación de Antioquia, el Dagran y la Alcaldía de Copacabana, se hizo posible la entrega de un nuevo camión cisterna en esta localidad en el Norte del Valle de Aburrá.

La inversión ronda los $300 millones, de los cuales la Alcaldía de Copacabana aportó $60 millones. Este vehículo, un Fotón Aumark BJ1128 modelo 2026, cuenta con una motobomba de 18 caballos de fuerza y tiene una capacidad de almacenamiento de 7.000 litros de agua, esto para poder suministrar de manera continua el líquido vital en durante los incendios que así lo exijan.

“Esto es una noticia muy importante no sólo para nuestro municipio, también para otros territorios que puedan solicitar el llamado, ahí vamos a estar. Con esta acción, tenemos la capacidad de atender incendios estructurales, sobre todo en esas zonas rurales y urbanas donde no hay un hidrante cerca. Estamos muy contentos de hacer esta entrega a nuestro Cuerpo de Bomberos porque sabemos que aunque esta obra no comprende cemento y acero, sí significa la protección de nuestra gente”, dijo Jóhnnatan Pineda Agudelo, alcalde de Copacabana.