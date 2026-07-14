¡Atención! Accidente de una volqueta en la entrada de Copacabana tiene colapsado el norte metropolitano

Las personas que se dirigen hacia el norte metropolitano es mejor que replanteen sus recorridos. Todo porque la autopista Norte se encuentra cerrada totalmente a la altura del Puente Fundadores, en el acceso a Copacabana, por el accidente de una volqueta, la cual derramó combustible y material. Los hechos se registraron sobre las 10:30 de la mañana de este martes, luego de que, por una aparente falla mecánica, el vehículo sufrió un volcamiento lateral, terminando accidentado en este corredor vial.

Esto hizo que la arena y piedras que transportaban se derramaran por este corredor vial, además del combustible que usaba para movilizarse, razón por la cual las autoridades tuvieron que cerrar el paso total por este corredor que comunica a Medellín con la Costa Atlántica y las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Entérese: Alarma en la vía Medellín - Bogotá: en 10 años murieron 223 peatones, el último un señor de 83 años El secretario de Movilidad de Copacabana, Julián Cano, explicó que “los equipos de atención de la concesión Vinus y la Alcaldía se encuentran en el lugar realizando las labores correspondientes para restablecer las condiciones de seguridad y lograr una rápida reapertura de la vía”.

Desvíos tras cierre de autopista Norte a la altura del Puente Fundadores

Mientras se logra el restablecimiento del paso vehicular en sentido sur-norte, los automotores son desviados por la vía a Machado, hasta salir a Copacabana. Sin embargo, hay congestiones desde Niquía, debido a que la capacidad de este corredor es insuficiente para atender la demanda vehicular. Le puede interesar: ¡Se salvó de milagro! Conductor de camión quedó atrapado tras accidente en Yarumal, Antioquia Se espera que a mediados de la tarde de este martes se haga la reapertura de esta vía, dependiendo de los avances de las labores realizadas por los funcionarios de la concesión vial y de Bomberos Copacabana.

“Pedimos precaución a los conductores, incluso cuando se reabra la vía, puesto que el material que pueda quedar en esta vía puede comprometer la seguridad de los conductores que hagan su tránsito por este sector”, indicó el funcionario. En cuanto al estado de salud del conductor de la volqueta, desde Copacabana aseguraron que este no sufrió afectaciones, por lo que no fue necesario remitirlo a un centro asistencial.

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