Directora de Implementación del Acuerdo de Paz pide investigar a Abelardo por pedir cárcel para ‘Timochenko’

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por las declaraciones que realizó contra Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, presidente del partido Comunes y exjefe de las extintas Farc.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Cuartas solicitó al ente acusador establecer si el mandatario electo incurrió en algún delito al referirse a Londoño y cuestionó el tono de sus pronunciamientos sobre el excomandante guerrillero y el Acuerdo de Paz.
“Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo de la Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del partido Comunes”, escribió la funcionaria.