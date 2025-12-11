¿Va a llover en Antioquia en lo que queda de diciembre? Ideam dio su predicción y muchos celebran

Las fuertes lluvias de las últimas semanas en todo el país han azotado diferentes territorios de manera crítica; sin embargo, de acuerdo con el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, el panorama para el departamento de Antioquia podría ser más favorable en lo que queda del año. Lea más: Antioquia se prepara para enfrentar la temporada de más incendios forestales, ¿cuáles son las zonas más vulnerables? En su más reciente informe, señala que las regiones del Caribe, Andina y Pacífica presentarán un aumento considerable en cuestión de lluvias y días fríos, pero en el caso de Antioquia y Chocó, se prevé una disminución en las precipitaciones entre un 50% y un 70%.

A pesar de la “buena nueva”, desde el Ideam las recomendaciones siguen siendo reiterativas y enfáticas en el sentido del cuidado y la prevención por parte de los diferentes organismos de control, por ende resaltan la importancia de mantener activas las alertas en cada una de las zonas para evitar mayores tragedias. Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, dijo que “es clave reconocer las zonas que por años han sido vulnerables a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, entre otros, y, con base en esa información, definir estrategias para monitorear y prevenir la ocurrencia de estos eventos”. Entérese: Inundaciones dejan al menos 2.000 víctimas mortales en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia Esto, sin duda, es un bálsamo para Antioquia ante las últimas emergencias por las fuertes precipitaciones, que han hecho de este diciembre un mes algo agridulce entre festividades y pérdidas, pues de acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, este año han fallecido 52 personas a causa de las lluvias.

Casos más críticos por lluvias en Antioquia

En Marinilla, producto de las constantes lluvias, la parroquia principal del municipio colapsó parcialmente. El hecho se reportó en la mañana del lunes, 8 de diciembre y según indicaron las autoridades, el desplome también se habría presentado debido a que la parroquia llevaba varios meses con filtraciones de agua y problemas de humedad a raíz de las precipitaciones, y por eso, la iglesia había estado en proceso de adecuaciones de mantenimiento en el techo.