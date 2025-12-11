¿Va a llover en Antioquia en lo que queda de diciembre? Ideam dio su predicción y muchos celebran

Las fuertes lluvias de las últimas semanas en todo el país han azotado diferentes territorios de manera crítica; sin embargo, de acuerdo con el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, el panorama para el departamento de Antioquia podría ser más favorable en lo que queda del año.
En su más reciente informe, señala que las regiones del Caribe, Andina y Pacífica presentarán un aumento considerable en cuestión de lluvias y días fríos, pero en el caso de Antioquia y Chocó, se prevé una disminución en las precipitaciones entre un 50% y un 70%.