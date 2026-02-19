Candidatas a la Cámara en Antioquia: reman mucho más que los hombres

Como sabíamos que no podíamos entrevistar a los casi 170 candidatos a la Cámara de Representantes que hay en Antioquia para antes de las elecciones del 8 de marzo, tomamos una decisión que nos pareció salomónica: entrevistaríamos, por lo menos, a las cabezas de lista de cada uno de los partidos, movimientos o coaliciones. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que, de hacerlo así, no íbamos a entrevistar a ninguna mujer, entonces cambiamos la estrategia.
Si bien en Colombia la ley exige que en las listas para corporaciones públicas donde se elijan cinco o más curules (como el Senado en circunscripción nacional o la Cámara en departamentos grandes como Antioquia o Bogotá) deben estar conformadas por un mínimo del 30% de candidatos de uno de los géneros, eso no garantiza que a la hora de la elección las mujeres alcancen ese umbral, pues los partidos bien pueden ponerlas en la parte de abajo de la lista, donde tienen pocas posibilidades de quedar elegidas, o, aunque las pongan en puestos altos, no tienen la misma visibilidad, experiencia o recursos para hacer campaña.