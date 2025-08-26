x

Clan del Golfo atentó contra el CTI y el Ejército en Andes cuando iban a hacer la inspección a un cadáver

Este hecho dio pie a unas confrontaciones entre las autoridades y el grupo armado cuando se dirigían a atender un homicidio en el corregimiento Santa Rita.

  • En la ruralidad del corregimiento Santa Rita, de Andes, se presentan confrontaciones entre el Clan del Golfo y el Ejército. FOTO: CORTESÍA CONEXIÓN SUR
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

26 de agosto de 2025
Los criminales siguen utilizando señuelos para concentrar a las autoridades y atacarlas. Esta vez, en el corregimiento Santa Rita, de Andes, agentes del CTI de la Fiscalía, en compañía del Ejército, se dirigían a realizar la inspección a un hombre asesinado y en ese momento se presentó el hostigamiento contra estas autoridades por parte del Clan del Golfo.

Esto provocó que los militares y los del CTI reaccionaran, comenzando un cruce de disparos en este corregimiento, el cual lleva más de tres horas, de acuerdo con los reportes oficiales de la zona.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas heridas o lesionadas, aunque ya hay despliegue de refuerzos para tratar de normalizar la situación de orden público en este corregimiento, uno de mayores complejidades en este municipio en materia de orden público.

Todo comenzó sobre la 1:00 de la tarde de este martes, cuando se reportó el homicidio en este corregimiento a manos de integrantes del Clan del Golfo, por lo que los investigadores del CTI acudieron al sitio para realizar la inspección, tal cual el procedimiento lo requiere.

Entérese: Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

Cuando llegaron a donde estaba el cuerpo, integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle comenzaron a disparar contra los uniformados y se produjera la posterior reacción.

Las comunidades de las zonas aledañas a las confrontaciones se encuentran confinadas, a la espera que se normalice la situación entre este grupo armado y las autoridades.

Le puede interesar: Fue abatido alias Cedral, cabecilla del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle es una de las tres divisiones del Clan del Golfo que operan en esta subregión y que, además, están en confrontación con Halcones del Suroeste, también conocida como La Oficina del Suroeste, que es una representación de la banda La Terraza en esta subregión.

Dentro del Clan del Golfo, además de la Edwin Román, también están dentro de este conflicto las facciones de los hermanos Vargas Benítez, Medardo, alias Sangre y Abelardo, alias La Erre, quienes están enfrentadas con la división liderada por Andrés Felipe Morales Marín, alias Carne Rancia.

Las disputas están focalizadas, principalmente, en el control del microtráfico dentro de las fincas cafeteras, una de las mayores fuentes de financiación, principalmente durante las épocas de cosecha cafetera.

