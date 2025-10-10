De la curúl a la “cana”: exconcejal de Ebéjico resultó ser cabecilla del Clan del Golfo

Un juez de la República condenó a seis años de prisión al ex concejal del municipio de Ebéjico, en el occidente antioqueño, Fabián Alberto López Caro, luego de que este admitiera ser parte del Clan del Golfo. Según reveló la Fiscalía General de la Nación, a raíz del peso de las pruebas presentadas durante el proceso judicial, López Caro llegó a un preacuerdo en el que admitió ser uno de los coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.



Tras el preacuerdo, un juez avaló la negociación judicial y le impuso la medida de seis años de prisión por el delito de concierto para delinquir.



Cabe recordar que el corporado López Caro, elegido en 2023 por el partido Colombia Renaciente, fue capturado en septiembre de 2024 junto a otras ocho personas durante una redada del Gaula contra presuntos miembros del Clan del Golfo.

Ese 21 de septiembre de 2024 la Policía anunció que mediante seis diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Medellín, Armenia Mantequilla, Ebéjico y Heliconia, se detuvieron a estas personas entre ellas a tres mujeres conocidas como “las inspectoras” o las “corregidoras” que incluso se daban el lujo de dictarle a las comunidades hasta como vestir o llevar el corte de cabello. En ese mismo operativo fue detenido López.