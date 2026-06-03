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“Se están terminando de robar la salud”: Federico Gutiérrez cuestionó nombramiento de exgerente del Hospital General de Medellín

El alcalde criticó los nombramientos que se están realizando en la Superintendencia de Salud, tras el arribo del exalcalde Daniel Quintero.

  • Federico Gutiérrez recordó el estado calamitoso en que quedó el Hospital General de Medellín en el periodo de su antecesor, Daniel Quintero. FOTOS: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    Federico Gutiérrez recordó el estado calamitoso en que quedó el Hospital General de Medellín en el periodo de su antecesor, Daniel Quintero. FOTOS: Manuel Saldarriaga y Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente el nombramiento del exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, como interventor de la EPS Asmet Salud.

La decisión se formalizó el pasado 1 de junio, cuando el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ahora superintendente nacional de Salud, lo nombró en propiedad para manejar esa promotora intervenida por el Gobierno Nacional desde 2023.

En contexto: Quintero resucitó a cuestionado exdirector del Hospital General de Medellín como interventor de Asmet Salud

Estos corruptos van a terminar de llevarse todo o lo poco que queda del sistema de salud”, expresó el alcalde Gutiérrez, aludiendo a la gestión que viene desarrollando Quintero en la Superintendencia de Salud.

“Petro acabó con el sistema de salud, se lleva a los peores corruptos. Nombró como superintendente de Salud al jefe de la banda de los que se robaron a Medellín. Y, como si fuera poco, ese jefe de la banda se llevó a toda la bandola a trabajar allá. Hoy nombra como interventor de una EPS a uno de los más cuestionados, al exgerente del Hospital General”, agregó.

El mandatario distrital recordó que, durante su paso por el Hospital General, Córdoba terminó con múltiples investigaciones por parte de los organismos de control, incluida una por el fallecimiento de un bebé en el que se estudia una posible negligencia.

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Asimismo, Gutiérrez también señaló que al comienzo de su gobierno esa institución estaba en crisis y tuvo que ser objeto de un plan de contingencia para garantizar su funcionamiento.

“Hay que ver cómo dejaron el Hospital General y hoy lo premian por allá. Se están terminando de robar el sistema de salud. Que la gente sepa que no fue un accidente el colapso del sistema, fue un tema intencional desde el Gobierno Petro”, añadió.

El alcalde de Medellín ha sido una de las voces más críticas frente al nombramiento del exalcalde Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud.

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Poco después de que se oficializara la resolución en la que el presidente Gustavo Petro dejó en firme ese nombramiento, Gutiérrez fue uno de los que interpuso una demanda de nulidad apoyada por los gerentes de las principales instituciones de salud del Distrito.

En la acción, la Alcaldía argumentó que Quintero carece de la experiencia que requiere el cargo.

“El señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser superintendente nacional de Salud”, se plasmó en esa acción.

Cabe recordar que, luego de ser nombrado como superintendente, Quintero también llevó a su oficina a varios de sus exfuncionarios cuestionados, como el exsecretario privado, Juan David Duque; el exsecretario general, Jhonatan Estiven Villada Palacio; el exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo; y el exsecretario de Planeación, Sergio López.

Su más reciente nombramiento fue el del exgerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba, quien salió de su cargo arrastrando graves cuestionamientos y un proceso disciplinario.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es Asmet Salud?
Asmet Salud es una EPS que presta servicios de aseguramiento en salud a millones de afiliados y actualmente se encuentra bajo intervención estatal.
¿Por qué Federico Gutiérrez criticó el nombramiento?
Porque considera que la designación estaría relacionada con personas cercanas al proyecto político de Daniel Quintero y podría afectar la gestión de la EPS.
¿Qué relación tiene Daniel Quintero con la polémica?
El exalcalde de Medellín dirige la Superintendencia Nacional de Salud y ha sido cuestionado por nombramientos de colaboradores cercanos en entidades del sector.
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