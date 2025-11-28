Valle de Aburrá planea una segunda plaza mayorista: quedará cerca del futuro tren y valdría $1,8 billones

Si bien no ha iniciado obras aún, el anuncio de la construcción del Tren Multipropósito que rodaría por el norte del Valle de Aburrá ya ha empezado a generar ideas de negocio a su alrededor. Uno de los municipios que le madrugó al asunto fue Girardota, cuya administración busca avanzar en la consolidación de uno de los proyectos logísticos más ambiciosos del área metropolitana que –con el desarrollo del tren– convertiría al territorio en un nuevo polo de desarrollo.
