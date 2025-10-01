Corantioquia suspendió obras del glamping que están haciendo en Las Brisas, el polémico lote de Luis Pérez, vecino de Aguas Vivas

Otro revés tuvieron esta semana los empresarios que están construyendo el “Ecohotel Hacienda La Chula” en Las Brisas, el lote que es propiedad del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez y de sus familiares, y que estaría relacionado en el caso de Aguas Vivas (el lote vecino), por el que Daniel Quintero y 12 de sus exfuncionarios y contratistas están respondiéndole a la justicia. Entérese: Juez ya definió fecha de la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas Este miércoles 1 de octubre, las obras recibieron la visita de Corantioquia, la autoridad ambiental, quien recibió una denuncia ciudadana según la cual se estarían haciendo construcciones no autorizadas. El “Ecohotel Hacienda La Chula” es un complejo que combina alojamiento rural, restaurante, discoteca y canchas deportivas.

En efecto, los funcionarios de Corantioquia constataron que en el lugar se están construyendo edificaciones tipo glamping sobre sobre el “área forestal protectora de la fuente hídrica que se encuentra en este lugar”, es decir, no estaban respetando el retiro de la quebrada para la construcción, razón por la cual Corantioquia “impuso medida preventiva en flagrancia”, que significa la suspensión de las obras. “La Corporación iniciará proceso sancionatorio con el fin de establecer riesgo o afectación a los recursos naturales”, agregaron desde Corantioquia.

Este es el segundo traspié de las cuestionadas obras que la semana pasada ya habían sido suspendidas por la corregeduría de Santa Elena (corregimiento donde está ubicado el predio) por hacer movimientos de tierra para construir una cancha de fútbol para la que no tenían licencia ambiental. Pero hay más antecedentes. Anteriormente, la licencia ya había sido suspendida porque los constructores habían excedido los metros autorizados. En esa ocasión, se les ordenó demoler la construcción sobrante, lo cual cumplieron.

El “favor” que Daniel Quintero le hizo a Las Brisas

El complejo turístico que se planea en Las Brisas, un hospedaje rural, no es pequeño. En documentos se registró que el proyecto contaría con 1.325 metros cuadrados de área construida, incluyendo piscina, casa de huéspedes, pesebreras y 108 plazas de parqueaderos. La licencia de construcción para ampliación y demolición parcial fue otorgada a Aromas de Colombia S.A.S, una de las empresas de la familia Pérez Gutiérrez. Sin embargo, fuentes cercanas al caso han señalado que una edificación de estas características sobrepasaba los límites permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, a pesar de que Las Brisas tenía menos limitaciones que su predio contiguo, Aguas Vivas. La viabilidad de construir un proyecto de tal magnitud se dio gracias a la existencia del Decreto 412 de 2023, expedido por el exalcalde Daniel Quintero, que cambió el uso del suelo y valorizó tanto el lote Las Brisas como el de Aguas Vivas.

La relación entre Las Brisas y Aguas Vivas