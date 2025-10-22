Petro aseguró que el general Carlos Triana sabía de los explosivos antes del ataque en Amalfi, Antioquia

“Yo leí la carta del general Triana, lo respeto mucho. Acepta que había información de que había explosivos. Entonces la planificación de la operación a Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos... eso es mala planificación ”, explicó Gustavo Petro.

Durante el Consejo de Ministros del martes 21 de octubre, el mandatario volvió a tocar el tema para explicar las razones de los cambios en la Policía Nacional. Entre ellas mencionó que el general ya tenía conocimiento de la zona donde estaban enterrados los artefactos en ese municipio del Nordeste antioqueño.

El presidente Gustavo Petro se había referido el pasado 17 de octubre, en una alocución presidencial, a la salida del general Carlos Fernando Triana por las presuntas fallas que —según el jefe de Estado— encontró en varios hechos de violencia como la matanza de 13 uniformados en el municipio de Amalfi, Antioquia, ocurrida el 21 de agosto de 2025.

Peto también cuestionó la manera en que se ejecutó la operación, agregando que la tragedia pudo haberse evitado: “La moral de las tropas se pierde cuando ven los helicópteros que los pueden salvar y no llegan Quedan los muchachos solos, rodeados de tiros, toda la noche en Amalfi”.

Y concluyó: “Si hay la sospecha, pues uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron. Fue ahí mismo donde explotó todo eso. Ya estaban la mayoría muertos; otros murieron esperando la defensa. Lo que falta no es moral, sino instrumentos pertinentes”.



El ataque ocurrió en la vereda Los Toros, zona rural de este municipio del Nordeste antioqueño, cuando los uniformados fueron emboscados por insurgentes. Inicialmente fueron atacados con tatucos y, cuando la aeronave iba a socorrerlos, esta también fue alcanzada por explosivos.

Una vez en tierra, los subversivos remataron a los sobrevivientes con disparos de armas largas. En el ataque fallecieron el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto); el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras (comandante); el subintendente José Camacho Aldana; y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez y Rafael Enrique Anaya Almanza.

No obstante, los problemas en la política de seguridad del Gobierno Nacional no se limitaron al ataque en Amalfi. De hecho, entre 2024 y 2025, 47 soldados y policías fueron asesinados en distintos hechos ocurridos en Antioquia.

