Petro aseguró que el general Carlos Triana sabía de los explosivos antes del ataque en Amalfi, Antioquia

El presidente Gustavo Petro se había referido el pasado 17 de octubre, en una alocución presidencial, a la salida del general Carlos Fernando Triana por las presuntas fallas que —según el jefe de Estado— encontró en varios hechos de violencia como la matanza de 13 uniformados en el municipio de Amalfi, Antioquia, ocurrida el 21 de agosto de 2025.
Durante el Consejo de Ministros del martes 21 de octubre, el mandatario volvió a tocar el tema para explicar las razones de los cambios en la Policía Nacional. Entre ellas mencionó que el general ya tenía conocimiento de la zona donde estaban enterrados los artefactos en ese municipio del Nordeste antioqueño.
“Yo leí la carta del general Triana, lo respeto mucho. Acepta que había información de que había explosivos. Entonces la planificación de la operación a Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos... eso es mala planificación”, explicó Gustavo Petro.