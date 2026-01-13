x

Hallaron muerto a un hipopótamo en predio que hizo parte de la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia

Las primeras hipótesis apuntan a una lucha territorial entre machos por una hembra en calor. Conozca más detalles.

  • Así fue hallado el animal, en medio del lago y con las patas hacia arriba. FOTO: Cortesía Cornare
    Así fue hallado el animal, en medio del lago y con las patas hacia arriba. FOTO: Cortesía Cornare
El Colombiano
El Colombiano
13 de enero de 2026
bookmark

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, confirmó el hallazgo de un hipopótamo sin vida en uno de los lagos de lo que, anteriormente, se conocía como la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia, subregión del Magdalena Medio.

De acuerdo con la entidad, el equipo técnico se dirigió al lugar para inspeccionar la escena después de un reporte comunitario. Allí dieron con el animal, quien estaba en medio del lago, con las patas hacia arriba y en un alto grado de descomposición.

Lea más: Especies invasoras deambulan sin control: el ‘jumanji’ del Magdalena Medio

Si bien aún no se conocen las causas exactas del deceso, las primeras hipótesis apuntan a una lucha territorial.

“En el mismo lago se encontró una hembra en calor y otros machos que estaban en una faena de apareamiento. Podría decirse que eso es una condición natural de esta especie, pelear entre ellos cuando se dan este tipo de contextos, lo que habría ocasionado la muerte de este animal. También es posible que, al estar expuestos a un hábitat silvestre, puedan adquirir virtus, enfermedades y eso los haga llegar a la muerte”, explicó David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare.

A su vez, se descartó que el hipopótamo fallecido correspondiere a los ejemplares que fueron operados y esterilizados por personal de Cornare, pues en su cuerpo no se halló ni el microchip ni las marcas características de los individuos que fueron sometidos a este procedimiento, lo que al tiempo desestima que la cirugía hubiera sido la causal de muerte.

Entérese: Los Katíos, el fascinante parque entre Chocó y Antioquia, se abrirá después de 30 años

Otra de las hipótesis descartadas es el ataque por parte de personas con algún objeto, dado que no presenta ninguna herida que indujera a pensar que fue obra humana.

Ante el avanzado estado de degradación del hipopótamo, las labores de inspección y recolección de evidencia podrían tardar más de lo presupuestado, sin embargo, desde la entidad continuarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas puntuales de la muerte del individuo.

Cabe aclarar que si usted vive en alguno de los territorios en los que hacen presencia especies invasoras y, en algún momento, encuentra a un ejemplar herido o muerto, puede comunicarse a la línea única de atención de emergencias de Cornare 321 7811388, o escribir al correo electrónico faunasilvestre@cornare.gov.co.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde encontraron el hipopótamo muerto?
En un lago de la antigua Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, en la subregión del Magdalena Medio.
¿Cuál fue la causa de la muerte del hipopótamo?
La principal hipótesis es una lucha territorial entre machos, aunque Cornare sigue investigando el caso.
¿El hipopótamo estaba esterilizado?
No. Cornare confirmó que no tenía microchip ni marcas de los ejemplares intervenidos quirúrgicamente.
