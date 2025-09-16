Estudiantes de Itagüí representarán a Colombia en competencia de robótica internacional

Un grupo de estudiantes de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, está que no cabe de la alegría por el viaje que hará a México para representar a Colombia en la competencia internacional de robótica Robojam Latam. Son seis alumnos del grado noveno de la Institución Educativa María Jesús Mejía, que viajan con niños y adolescentes de otros colegios para dejar en alto el nombre del país.
Desde la Alcaldía de Itagüí informaron que la partida de los estudiantes es este martes 16 de septiembre y que van hacia Michoacán, donde será la competencia. Los seis alumnos forman parte de un semillero de robótica de la institución educativa y que su clasificación al evento internacional se dio tras tener una sobresaliente participación en Robojam Colombia, que tuvo lugar en el colegio The Columbus School.