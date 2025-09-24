Tres homicidios en 48 horas tienen en zozobra a la población en Jericó, Antioquia

¿Qué está pasando en el municipio de Jericó, la tierra de la Madre Laura? Ese es el gran interrogante que dejaron los tres homicidios ocurridos en dicho municipio entre el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre.
El sábado pasado, en el sector conocido como Los Patios, fue asesinado un hombre identificado como Arley, C., que se encontraba en un establecimiento comercial cuando hombres encapuchados entraron al lugar y le dispararon sin mediar palabra. Luego, en la madrugada del lunes 22 de septiembre, la violencia llegó hasta la vereda La Leona, allí mataron a un hombre identificado como Giovanni Humberto S.R., de 38 años. Según la reseña judicial del caso, hombres encapuchados irrumpieron en la casa del hombre y lo atacaron con arma de fuego.