Cisneros ha vivido 116 años de su historia a todo tren

El municipio de Cisneros se debe al Ferrocarril de Antioquia como el buen hijo a su madre. Este pueblo, ubicado al Nordeste del departamento, es el recuerdo vivo de aquella historia de antaño, de los rieles en medio del pasto, las locomotoras majestuosas e imponentes y la gente amable y distinta, el epicentro de una magna obra que durante poco más de un siglo conectó territorios y vidas, siendo el lazo que unía a los más distantes y el motivo para fortalecer cercanos.
Era 3 de febrero de 1910 cuando se inauguró la Estación Cisneros del Ferrocarril, y fue nombrada así en honor al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, precursor de esta inmensa creación. De ahí se dio el origen a ese municipio que hoy atrae a propios y extranjeros. Sí, así pasó: uno dio vida al otro, y en este caso en particular fueron los trenes antes que las casas. Incluso, en ese año ese territorio no era reconocido aún como municipio sino como corregimiento de Santo Domingo. Fue apenas en 1923 cuando se adquirió el título municipal y el reconocimiento por parte del Gobierno Departamental.
Cisneros pasó de ser un caserío y un campamento de trabajadores a un robusto eje comercial de Antioquia. Su dinámica creció aceleradamente producto de la actividad ferroviaria y el constante negocio, además de su ubicación estratégica que lo llevó a ser por muchos años estación terminal entre un recorrido que iba desde Medellín hasta Puerto Berrío, en el Río Magdalena, y viceversa.
Allí llegaban los trenes con pasajeros, mercancía y mucho ruido. Año tras año la operación tomaba más fuerza y Cisneros más relevancia, una que nunca había imaginado antes de que el Ferrocarril de Antioquia decidiera contemplar ese sitio como un punto vital de su desarrollo. La estación, a su vez, sirvió como centro de mantenimiento y logística, un tipo de “taller” en el que se verificaba el adecuado funcionamiento de todo.
“La instalación de la estación en este territorio trajo mucha prosperidad. A partir de ese momento se empezaron a construir viviendas para los trabajadores además de restaurantes, cafeterías, locales de ocio, y como producto de eso se formó comunidad, surgieron otras necesidades: escuelas, centros de salud, la iglesia. La llegada del ferrocarril a Cisneros se puede simplificar en una palabra y es progreso. Las bases de este municipio fueron forjadas por ferroviarios”, dijo Davier Usme Restrepo, coordinador de Expedición Cisneros y uno de los grandes conocedores de la historia de este “pueblito pequeño pero acogedor”, como él mismo dice.
Si bien el Ferrocarril de Antioquia era una de las creaciones más imponentes y funcionales del momento, y si se quiere, de las más reconocidas en el mundo, tuvo una piedra en la vía que le impedía llevar a cabo sus operaciones de lleno: el Alto de la Quiebra, esa montaña inmensa que a gritos le decía “no pasarás”, y que interrumpió por muchos años el tránsito continuo de las locomotoras justo en el tramo entre Cisneros y Santo Domingo. Pero eso cambió.