Por líos con el acueducto de Pueblo Viejo, llaman a juicio a exalcalde de La Estrella, Antioquia

La Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Abad y sus exfuncionarios por contrato sin cumplimiento de requisitos legales atenuado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, todo por la indebida destinación de los recursos entregados por el Ministerio de Vivienda para la ejecución de este plan maestro de acueducto y alcantarillado.

El exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, deberá responder en juicio por las irregularidades relacionadas con el acueducto de Pueblo Viejo, un megaproyecto que debía ejecutar durante su administración y el cual, aún en la actualidad, quedó empezado. Por esta razón, deberá responder por tres delitos, al igual que siete de los secretarios que lo acompañaron cuando fue mandatario siderense.

Además del exmandatario, en este proceso quedaron vinculados Ana María Ríos Restrepo —actual secretaria de Vivienda de La Estrella—, Carlos Augusto Aguirre Herrera, Edgar Jaime Tamayo Mazo, Maria Clara Mejía Gil, Julián David Higuita González, José Nelson Jaramillo Quintero y Juan Carlos Bustamante Zapata.

Las audiencias preparatorias contra estos servidores de la Alcaldía de La Estrella entre 2020 y 2023 están programadas para el 30 de octubre, a las 8:00 de la mañana, mientras que el juicio oral ante el Juzgado 02 Penal del Circuito de Conocimiento de Itagüí tendrá sus audiencias de la siguiente manera: 4 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana; 6 de mayo, a la misma hora; el 7 de mayo a las 10:30 de la mañana y el 8 de mayo a las 8:00 de la mañana.

Este acueducto, que beneficiaría a 35.000 personas de los centros poblados de Pueblo Viejo y La Tablaza fue una de las grandes promesas políticas de Abad y para las cuales se destinaron 89.000 millones de pesos para su ejecución, recursos aportados principalmente por el Ministerio de Vivienda, entidad que ha pedido explicaciones sobre lo sucedido con estos fondos.

Sin embargo, pese a que se iniciaron las obras en el 2021, las obras no tuvieron avances superiores al 15% por parte del contratista G&A, entidad que ganó la licitación para ejecutar esta megaobra, en un proceso en el que se presentó como único oferente. Según las investigaciones, esta contratista tendría cercanía con el exalcalde de este municipio, Juan Diego Echavarría y el excongresista Julián Bedoya, quienes fueron los líderes políticos de Abad cuando ganó las elecciones en 2019.

Desde 2022 se conoció que las obras fueron suspendidas por el contratista y desde entonces no se han tenido avances. Además, ya presentaba retrasos, puesto que para ese momento debían tener un desarrollo del 35%. A la fecha, las comunidades de estos corregimientos aún subsisten con acueductos veredales, en medio del crecimiento urbanístico en estos territorios.

De hecho, en una entrevista con EL COLOMBIANO en 2023, Abad aseguró que la no culminación de este acueducto era una de las deudas más grandes de su administración, pese a que se abrieron zanjas en las vías, dejando los huecos, pero no las redes instaladas, de acuerdo con las denuncias hechas en ese momento por Édgar Oswaldo Pamplona, administrador de la Ciudadela La Estrella-Pueblo Viejo.

“Es uno de los temas más difíciles de mi administración. Nunca lo he negado, nunca lo he ocultado y es uno de los retos que vamos a sacar adelante. Este plan maestro depende del Ministerio de Vivienda y no de La Estrella, porque ellos otorgan todos los recursos”, manifestó en ese momento el entonces alcalde siderense.