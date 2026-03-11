Antioquia no tenía menos de 12 senadores desde 2010: esta será la nueva bancada paisa

Por primera vez en las últimas cuatro contiendas, la representación de Antioquia en el Senado cayó por debajo de los 12 escaños. Tras las legislativas del domingo, el departamento redujo su bancada de 14 a 11 curules, un retroceso marcado por el debilitamiento de los partidos Conservador, la U y la ASI, que en conjunto perdieron cinco puestos.
En contraste, el Centro Democrático fortaleció su presencia con dos senadores adicionales, mientras que el Pacto Histórico sumó una nueva plaza a la delegación regional. No en vano fueron las colectividades que dominaron la elección nacional, con un respaldo de 4,4 millones de votos para el Pacto Histórico y más de 3 millones para el Centro Democrático.