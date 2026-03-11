Antioquia no tenía menos de 12 senadores desde 2010: esta será la nueva bancada paisa

Por primera vez en las últimas cuatro contiendas, la representación de Antioquia en el Senado cayó por debajo de los 12 escaños. Tras las legislativas del domingo, el departamento redujo su bancada de 14 a 11 curules, un retroceso marcado por el debilitamiento de los partidos Conservador, la U y la ASI, que en conjunto perdieron cinco puestos. En contraste, el Centro Democrático fortaleció su presencia con dos senadores adicionales, mientras que el Pacto Histórico sumó una nueva plaza a la delegación regional. No en vano fueron las colectividades que dominaron la elección nacional, con un respaldo de 4,4 millones de votos para el Pacto Histórico y más de 3 millones para el Centro Democrático.

Para Juan Carlos Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dicha composición proyecta la realidad nacional en torno a dos fuerzas altamente consolidadas. Se trata de los partidos con mayor crecimiento en las elecciones recientes, especialmente en el caso del Pacto Histórico, que logró una expansión sustancial en su caudal electoral respecto a los resultados obtenidos hace cuatro años. Entérese: Cuentas alegres y derrotas: así quedaron las casas políticas, clanes y caciques tras las elecciones Este fenómeno, según Escobar, también responde a la estrategia de ambas organizaciones al presentar listas cerradas, un esquema que favoreció directamente a los candidatos inscritos en esas colectividades, quienes capitalizaron la disciplina de bloque y la fuerza de las marcas partidistas para asegurar sus escaños. La configuración de la bancada antioqueña en la cámara alta presenta un equilibrio entre renovación y trayectoria. Solo dos repiten, otros cuatro dieron el salto de la Cámara de Representantes al Senado y cinco debutarán en el Congreso. Estos son sus nombres.

El Centro Democrático lidera con 5 senadores

El abogado rionegrero Esteban Quintero Cardona es el único senador del Centro Democrático que repite curul. Estará por tercer periodo consecutivo en el Congreso, tras un paso en la Cámara y ahora en un segundo periodo en el Senado. Entre sus propuestas está un proyecto de ley para que el 100% de los dineros recaudados en peajes se tengan que invertir en el mantenimiento de la vía donde están ubicados, con el fin de evitar que siga pasando lo que hoy sucede en la vía Medellín - Bogotá, a cargo del Invías. A Quintero lo acompañarán Hernán Cadavid y Juan Espinal, que ascienden desde la Cámara. Ambos ya habían sido electos como representantes a la Cámara por Antioquia: Espinal desde 2018 y Cadavid desde 2022. Cadavid es abogado y político, nacido en Barbosa; desde sus inicios ha estado vinculado al Centro Democrático; antes de ser congresista trabajó como asesor legislativo en el Senado y como director jurídico en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Espinal es oriundo de Jericó, fue concejal, secretario de Gobierno y desempeñó otras funciones antes de llegar al Congreso. Las dos nuevas figuras del Centro Democrático en el Senado por Antioquia son Julia Correa y María Clara Posada, dos abogadas que deberán asumir un rol protagónico en la actual bancada. Correa es especialista en derecho de los negocios, mientras que Posada es magíster en ciencia política y en estudios internacionales, además de estratega política.

Pacto Histórico tendrá 3 senadoras

La colectividad del presidente Gustavo Petro contará con tres representantes antioqueñas en la cámara alta. La delegación está encabezada por Carolina Corcho, médica, psiquiatra, politóloga y ministra de Salud entre 2022 y 2023. Repetirá periodo Isabel Cristina Zuleta, quien coordinó, por encargo del presidente Petro, la mesa de paz de la cárcel de Itagüí con las bandas criminales de Medellín. El tercer escaño departamental lo ocupará Kamelia Zuluaga Navarro, historiadora de 30 años oriunda del Bajo Cauca. Zuluaga se consolidó como la gran sorpresa política tras la consulta interna del Pacto en noviembre, cuando obtuvo un respaldo de 34.636 votos que le permitió asegurar un lugar en la contienda nacional. Las tres congresistas electas integran la bancada de 25 senadores del Pacto. Esta fuerza política se ratifica como la mayoritaria en el Congreso tras consolidarse como la lista más votada en todo el territorio nacional para el Senado.

Partido Liberal logró dos sillas

La actual representante María Eugenia Lopera logró la tercera mejor votación al Senado por su partido, con más de 126.000 votos, y dará el salto al Senado. Lopera, del grupo político del investigado exsenador Julián Bedoya, es reconocida por su paso en la Cámara de Representantes durante el periodo recién culminado y por su voto clave a la reforma a la salud. No en vano fue la única en recibir la felicitación del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. “Felicito a María Eugenia Lopera, ojalá se respire en Colombia una nueva María Cano”, dijo en X.

A Lopera se suma la sorpresa Liberal y, para muchos, un nombre inesperado entre otros candidatos tradicionales: Santiago Montoya, exalcalde de Sabaneta, quien llega al Senado tras conseguir poco más de 88.000 votos.

Partido Conservador perdió 3 escaños

Una de las colectividades que tuvo una mayor erosión en su fuerza parlamentaria fue el Partido Conservador, cuya delegación antioqueña en el Senado sufrió un recorte drástico. De las cuatro curules que ostentaba la región, la colectividad azul solo logró retener una plaza. En la contienda no alcanzaron el umbral de elección Nicolás Albeiro Echeverry, Germán Blanco ni Óscar Mauricio Giraldo Hernández. El único sector que logró preservar su espacio en la cámara alta fue el liderado por Carlos Andrés Trujillo, quien aseguró la continuidad de su grupo a través de su ahijado político, el actual representante Daniel Restrepo Carmona. Trujillo declinó su aspiración directa al Senado para concentrar sus esfuerzos en las elecciones locales de 2027, donde buscará retomar la Alcaldía de Itagüí, municipio que se mantiene como su principal fortín y feudo electoral.

A 1.487 votos de la curul

En el escrutinio que se adelanta esta semana en Plaza Mayor se libra un ‘votofinish’ que podría resultar en una curul más para Antioquia. Se trata de Jónathan Tamayo, candidato al Senado por el Partido Conservador, del grupo de los Marianos, quien está a menos de 1.500 votos de superar a un candidato del departamento del Tolima, Santiago Barreto Triana, también del Conservador. Con el 99,56% de las mesas informadas y según la página oficial de la Registraduría, Barreto aparece con 79.020 votos, mientras que Tamayo le sigue el paso con 77.533, una diferencia de 1.487 votos. “Hemos recibido mensajes de ciudadanos de distintas regiones que dicen haber votado pero en sus mesas no aparece ningún voto registrado. Vamos a revisar esa información mesa por mesa”, señaló Unión Familia, Unión Familia, la facción conservadora de Tamayo, en sus redes sociales. Representantes de los partidos supervisan exhaustivamente el escrutinio, porque un solo voto puede definir la victoria o la derrota. Esta precisión técnica obliga a una revisión detallada que extenderá la jornada de conteo a lo largo de la semana.

“A tender puentes con el Gobierno, sea o no de continuidad”