¿Aún puede cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales? Esto debe saber

Después de las recientes elecciones al Congreso de la República de Colombia, el calendario electoral sigue avanzando y ahora la atención se centra en la próxima cita en las urnas, la elección de la Presidencia del país. En ese escenario, a pocas semanas de que venza el plazo, vuelve una de las preguntas más comunes entre los ciudadanos, ¿Aún se puede inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación?
La respuesta es sí. La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitado este trámite hasta el 31 de marzo de 2026, fecha límite para quienes cambiaron de residencia o necesitan actualizar el lugar donde ejercerán su derecho al voto.