¿Aún puede cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales? Esto debe saber

Después de las recientes elecciones al Congreso de la República de Colombia, el calendario electoral sigue avanzando y ahora la atención se centra en la próxima cita en las urnas, la elección de la Presidencia del país. En ese escenario, a pocas semanas de que venza el plazo, vuelve una de las preguntas más comunes entre los ciudadanos, ¿Aún se puede inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación? La respuesta es sí. La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitado este trámite hasta el 31 de marzo de 2026, fecha límite para quienes cambiaron de residencia o necesitan actualizar el lugar donde ejercerán su derecho al voto.

¿Dónde se puede inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación?

Para facilitar el proceso, la entidad habilitó cerca de 400 puntos de inscripción en todo el país, además de sus sedes oficiales. Muchos de estos espacios funcionan en centros comerciales y lugares de alta circulación de personas, con la intención de que los ciudadanos puedan realizar el trámite de manera rápida y sin tener que desplazarse largas distancias. La atención suele prestarse de lunes a sábado, en horarios que pueden ir de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., dependiendo del punto habilitado. En el siguiente PDF los ciudadanos pueden consultar el listado completo de puntos donde se puede realizar el trámite.

En Medellín y en varios municipios de Antioquia estos son algunos de los lugares donde se puede cambiar el puesto de votación o inscribir la cédula: En la capital antioqueña, además de las sedes de la Registraduría, los ciudadanos pueden acercarse a espacios como Almacentro, Bosque Plaza, Camino Real, Florida Parque Comercial, Premium Plaza, Unicentro, La Minorista, el centro comercial Santafé, Vizcaya, las Terminales del Norte y del Sur, Los Molinos, El Tesoro, Monterrey, el Obelisco, El Punto de la Oriental, así como puntos instalados en la Alcaldía y la Arquidiócesis de Medellín.

¿Qué documento se debe presentar para inscribir la cédula?

El único requisito es presentar la cédula original. Son válidas tanto la cédula amarilla con hologramas como la cédula digital. La primera corresponde al documento tradicional que ha identificado durante años a los colombianos y que incluye elementos de seguridad como hologramas y microtextos. La segunda es el nuevo formato implementado por la Registraduría, con mayores mecanismos de seguridad y que puede utilizarse tanto en versión física como digital desde el teléfono móvil, con validación biométrica para confirmar la identidad del ciudadano.

Otros documentos no son aceptados para este trámite dentro de Colombia, ni el pasaporte, ni la licencia de conducción, ni las contraseñas de trámite permiten inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación. Conozca también: ¿Votó el 8 de marzo? Así los trabajadores pueden reclamar su medio día libre

Ojo: que no se le pase la fecha para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación.

La Registraduría ha reiterado que el 31 de marzo es un plazo definitivo y que no habrá ampliaciones. Por eso recomienda a los ciudadanos realizar el trámite con anticipación. En los días previos al cierre suele aumentar considerablemente la afluencia de personas en los puntos de inscripción, lo que puede generar filas más largas y congestión en los sistemas. Durante el procedimiento se realizan controles de identificación biométrica, principalmente mediante la verificación de huellas dactilares. Este mecanismo hace parte de las medidas que la Registraduría ha reforzado para detectar posibles casos de fraude electoral, una práctica irregular que consiste en inscribir votantes en municipios o ciudades donde no residen con el fin de influir en los resultados de las elecciones.

¿Qué pasa si una persona se inscribe más de una vez?

