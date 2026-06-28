Más de 120.000 personas se movilizan en Medellín durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026

Con una expectativa de asistencia superior a las 120.000 personas y bajo el lema “Orgullo para toda la vida”, Medellín vive este domingo una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una de las movilizaciones ciudadanas y culturales más multitudinarias del país, que convierte las principales vías del centro de la ciudad en un escenario de reivindicación, celebración y memoria. La jornada hace parte del Festival Medellín Vive Diversa 2026 y busca superar los cerca de 110.000 asistentes que participaron en la edición de 2025. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en el sector de Barbacoas, considerado históricamente uno de los principales puntos de encuentro de la población LGBTIQ+ en Medellín. Le puede interesar: Marcha LGBTIQ+ en Medellín este domingo: recorrido, horarios y un llamado contra los prejuicios

Más de 120.000 personas podrían participar en la movilización

La movilización partió desde Barbacoas y culminará en el Parque de las Luces con una programación cultural hasta la noche. FOTO: EL COLOMBIANO

Las actividades iniciaron desde las 9:00 de la mañana con un mercadillo diverso, espacios de emprendimiento, muestras culturales y presentaciones artísticas que sirvieron como antesala de la marcha principal. Sobre las 2:00 de la tarde comenzó oficialmente la movilización por importantes corredores viales del centro de Medellín hasta llegar al Parque de las Luces, donde se espera la concentración final entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde. Durante el recorrido, las calles se han llenado de banderas multicolor, pancartas, comparsas, música y diversas expresiones artísticas que acompañan una jornada que combina la celebración de la diversidad con la reivindicación de los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Además de colectivos y organizaciones sociales, en la marcha participan familias, activistas, líderes comunitarios, artistas y ciudadanos que se han sumado a esta tradicional movilización, consolidada como uno de los principales eventos de diversidad e inclusión del país. Lea más: Medellín vive diversa, el festival contra las violencias y las discriminaciones

“Orgullo para toda la vida”, el homenaje a quienes abrieron camino

Participantes de todas las edades se suman a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Medellín bajo el lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO EL COLOMBIANO