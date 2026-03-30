x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Doloroso desenlace: confirman muerte de joven paisa desaparecida en México; hay un capturado

Esta mujer viajó a México en diciembre de 2024 bajo una falsa promesa de trabajo.

  • En la imagen principal, María Camila Díaz Grajales, la joven paisa que fue hallada sin vida en México; en la miniatura, la foto del capturado por este caso. FOTOS DE REDES SOCIALES Y BLU RADIO.
    En la imagen principal, María Camila Díaz Grajales, la joven paisa que fue hallada sin vida en México; en la miniatura, la foto del capturado por este caso. FOTOS DE REDES SOCIALES Y BLU RADIO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
bookmark

Tras más de un año de búsqueda, las autoridades confirmaron la muerte de María Camila Díaz Grajales, una joven paisa de 25 años que viajó de Medellín a México en diciembre de 2024, bajo la falsa promesa de que allí iba a poder trabajar para mejorar su calidad de vida.

Y es que a finales de ese año, esta mujer habría sido engañada para que viajara al país manito, donde supuestamente iba a ser mesera en un reconocido restaurante de Ciudad de México. No obstante, todo, al parecer, se trataba de un vil engaño por parte de una red transnacional de trata de personas.

Lea más: ¿Cómo terminó el cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines en el Suroeste de Antioquia?

Díaz Grajales partió con la ilusión de un destino mejor, pero una vez llegó allí, todo lo bonito que le habían pintado se convirtió en la peor pesadilla, pues según las autoridades, terminó retenida contra su voluntad y se convirtió en víctima de explotación sexual, e incluso, fue registrada bajo un seudónimo en diferentes plataformas digitales que ofrecen servicios de ese tipo.

Ante lo acontecido, María Camila habría intentado escapar de la red y denunciar el hecho; sin embargo, según la investigación, empezó a recibir extorsiones y amenazas por parte de un grupo delincuencial mexicano -se habla preliminarmente del Cartel Jalisco Nueva Generación-, al cual, de manera inicial, se le vincula con su desaparición forzada el 26 de febrero de 2025, día en el que habría salido a hacer un supuesto servicio. Desde ese momento no se supo nada de ella ni tampoco de su última ubicación.

Una de las principales hipótesis es que esa misma estructura criminal estaría detrás del asesinato de la joven paisa, crimen que habrían ejecutado ante el rechazo de la mujer para acceder a las pretensiones económicas exigidas.

Si bien se confirmó el deceso de la víctima, las autoridades aún no determinan las causas exactas de la muerte ni tampoco el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Ya hay un capturado

La Policía Nacional efectuó la captura de Édgar Johan Taborda Ortiz, señalado como uno de los principales coordinadores de esta red de trata de personas entre Colombia y México, y quien, según las autoridades, reclutaba mujeres jóvenes de Medellín y otras partes del país con el fin de someterlas a explotación sexual en el exterior.

Entérese: Alertan por riesgo de trata de personas en Medellín durante esta Semana Santa

Este sujeto tiene antecedentes por trata de personas, trata transnacional con fines de explotación sexual, estafa agravada y desaparición forzada.

Si bien ya se confirmó la muerte de María Camila Díaz, autoridades llevan a cabo investigaciones adicionales para identificar y determinar cuáles han sido las otras víctimas de este grupo criminal.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida