Turista mexicana fue hallada muerta en extrañas circunstancias en el Oriente antiqueño

Las primeras averiguaciones indican que la fallecida se desempeñaba como agente bilingüe de telefonía en ventas.

El deceso de la extranjera se produjo el pasado 24 de diciembre hacia las siete de la noche y la víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres , una mujer de 26 años de edad, de acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia.

La extraña muerte de una joven mexicana en el municipio de El Carmen de Viboral , Oriente antioqueño, durante las festividades navideñas, es materia de investigación por parte de las autoridades del departamento.

La mexicana estaba de paseo en El Carmen de Viboral con el propósito de celebrar un aniversario con su pareja sentimental, según le dijo a las autoridades el hombre que la acompañaba, quien se identificó como Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años de edad.

Igualmente, De la Cabada Avilés indicó que ambos eran residentes en la ciudad de Cancún, Quintana Roo (México) y habían reservado un hospedaje a través de la aplicación digital Airbnb para cortas estancias.

Según el relato del hombre, los dos estaban en el jacuzzi y él fue al baño. Al volver la vio ahogándose y trató de prestarle los primeros auxilios pero cuando la reanimación cardiopulmonar no mostraba resultados positivos, se comunicó con la Policía local.

Minutos después acudieron al lugar, localizado en la zona céntrica de El Carmen, los policiales acompañados de bomberos para atender a la mujer, que yacía inconsciente en el piso y sin signos vitales.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, informó que la paciente no tenía señales de violencia, también añadió que en el lugar fueron halladas sustancias psicoactivas.

Aunque la causa aparente de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. “Se están adelantando las averiguaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales del deceso de la mujer”, puntualizó el coronel Muñoz.