x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Turista mexicana fue hallada muerta en extrañas circunstancias en el Oriente antiqueño

La mujer de 26 años había llegado para celebrar un aniversario con su pareja sentimental. En el lugar no había signos de violencia. Esto se sabe del caso.

  • La muerte de la joven mexicana ocurrió en la zona central de El Carmen de Viboral el 24 de diciembre hacia las siete de la noche. Imagen de referencia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    La muerte de la joven mexicana ocurrió en la zona central de El Carmen de Viboral el 24 de diciembre hacia las siete de la noche. Imagen de referencia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

La extraña muerte de una joven mexicana en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, durante las festividades navideñas, es materia de investigación por parte de las autoridades del departamento.

Le recomendamos leer: Encontraron a otro extranjero muerto en el barrio Prado, en Medellín, en similares circunstancias que otro caso reciente

El deceso de la extranjera se produjo el pasado 24 de diciembre hacia las siete de la noche y la víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, una mujer de 26 años de edad, de acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia.

Las primeras averiguaciones indican que la fallecida se desempeñaba como agente bilingüe de telefonía en ventas.

La mexicana estaba de paseo en El Carmen de Viboral con el propósito de celebrar un aniversario con su pareja sentimental, según le dijo a las autoridades el hombre que la acompañaba, quien se identificó como Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años de edad.

Igualmente, De la Cabada Avilés indicó que ambos eran residentes en la ciudad de Cancún, Quintana Roo (México) y habían reservado un hospedaje a través de la aplicación digital Airbnb para cortas estancias.

Según el relato del hombre, los dos estaban en el jacuzzi y él fue al baño. Al volver la vio ahogándose y trató de prestarle los primeros auxilios pero cuando la reanimación cardiopulmonar no mostraba resultados positivos, se comunicó con la Policía local.

Puede leer: Se calienta debate en Medellín por decreto que “acabaría” con Airbnb: esto dicen anfitriones y vecinos en los barrios

Minutos después acudieron al lugar, localizado en la zona céntrica de El Carmen, los policiales acompañados de bomberos para atender a la mujer, que yacía inconsciente en el piso y sin signos vitales.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, informó que la paciente no tenía señales de violencia, también añadió que en el lugar fueron halladas sustancias psicoactivas.

También le sugerimos ver: Estadounidense apareció muerto en cuarto de hotel en El Poblado: había entrado con dos mujeres

Aunque la causa aparente de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. “Se están adelantando las averiguaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales del deceso de la mujer”, puntualizó el coronel Muñoz.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la muerte de Ana Carolina Herrera es sospechosa?
Aunque la causa aparente de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio, la presencia de sustancias psicoactivas en el lugar y la ausencia de signos de violencia han generado dudas, por lo que se están realizando más investigaciones.
¿Qué dijo el acompañante de la víctima sobre los hechos?
El compañero de la víctima, Juan Eduardo de la Cabada, relató que ambos estaban en el jacuzzi cuando, al salir para ir al baño, la encontró ahogándose y trató de brindarle primeros auxilios.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para esclarecer la muerte?
La Policía de Antioquia está investigando las circunstancias del deceso, incluyendo la presencia de sustancias psicoactivas y revisando si hubo algún factor externo que pudo haber influido en la muerte de la joven.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida