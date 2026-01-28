¡Por fin! Arrancan obras en glorieta de Niquía para aliviar la congestión del norte del Valle de Aburrá

La congestión vehicular en el sector de la glorieta de Niquía se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de conductores que a diario transitan por el norte del Valle de Aburrá. Largas filas de vehículos, retrasos prolongados y pérdida de horas laborales hacen parte del panorama cotidiano, especialmente en las horas de la tarde, una situación que los ciudadanos califican como “insostenible”.
Uno de los afectados es Héctor Eugenio Hoyos Duque, un ingeniero electricista, quien asegura que en los últimos meses la congestión se ha intensificado de manera considerable. Según relató, los tiempos de viaje se han vuelto impredecibles.
“He tenido demoras de 15, 20 y hasta media hora, pero hubo un día en el que me quedó atrapado en un taco durante tres horas y media.Salí a las cuatro de la tarde y llegué a mi casa a las siete y media de la noche. El trancón empezó desde Copacabana y no se movía absolutamente nada”, afirmó.