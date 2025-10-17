Rescatadas del olvido: en 15 municipios de Antioquia convierten obras inconclusas en casas de cultura

En por lo menos 15 municipios antioqueños está teniendo lugar una cruzada para convertir sitios abandonados y obras inconclusas en santuarios para la cultura.
La iniciativa es un proyecto liderado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), que ha unido fuerzas con los gobiernos locales para darle una segunda oportunidad a varios espacios que estaban en riesgo de desaparecer o desaprovecharse.
Los primeros municipios en los que ya se han realizado trabajos son Caramanta, Armenia, Betulia, Puerto Triunfo y Ebéjico, en los que se priorizó la recuperación de varias infraestructuras en estado crítico.