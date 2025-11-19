Después de que explotaran la vía, habilitan un pare y siga en la vía Medellín-Costa Atlántica en Yarumal, Antioquia

Para evitar colapsar la movilidad entre Medellín y la Costa Atlántica, principalmente con los vehículos que se encontraban en otros tramos de este corredor nacional al momento de la explosión de la tarde de este miércoles, Invías tomó la determinación de habilitar el paso con pare y siga y con una alta presencia de la Policía y el Ejército. Así lo informaron desde la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, quienes indicaron que con personal de Invías hacen la regulación del tránsito de los vehículos que se encontraban represados en este corredor y así evitar que se tuvieran que devolver hacia sus destinos iniciales.

Esta situación se registró luego de que a la 1:30 de la tarde de este miércoles un grupo armado explotara este corredor en el kilómetro 42+150, a la altura del sector Ventanitas, en jurisdicción de Yarumal, en un hecho que no dejó vehículos afectados ni personas lesionadas, puesto que la explosión ocurrió cuando no transitaba ningún automotor. Entérese: Este es alias Richard, el explosivista de las disidencias que estaría detrás de tres ataques a la Policía y el Ejército en el Norte de Antioquia Durante más de 5 horas, la vía estuvo cerrada completamente, no solo por el deterioro de la vía, sino también por el riesgo de seguridad para quienes transitaban por este sector, en el que hay presencia de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control criminal de esta zona. No obstante, sobre las 6:20 de la tarde de este miércoles se tomó la determinación de habilitar el paso parcial por este corredor, mientras que para este jueves se tiene planeado hacer la reparación de esta vía con el llenado del carril afectado para que se pueda transitar con normalidad en los próximos días. Le puede interesar: Duro golpe a las disidencias en Antioquia: capturaron a cabecilla del Frente 36 experto en explosivos El paso que quedó habilitado es el tramo de ascenso que va entre Valdivia y Yarumal, ya que la calzada que va hacia el norte del departamento y del país fue la afectada por estos hechos.

Hallazgos en la vía

Después del atentado, la Policía Antioquia y las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército hicieron presencia en el sitio y retomaron el control de la seguridad en la zona.