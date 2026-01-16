Dos policías heridos y un presunto cabecilla del Clan del Golfo capturado en enfrentamiento en Andes, Antioquia

Los habitantes del corregimiento de Santa Inés en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, vivieron momentos de angustia durante la madrugada de hoy viernes 16 de enero, cuando su tranquilidad se vio afectada por un intercambio de disparos entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes del Clan del Golfo, lo que dejó como saldo dos policías heridos y un capturado, supuesto cabecilla de esta organización criminal.
Según testimonios de la comunidad, el hecho se presentó pasadas las 2:00 a.m., lo que generó una inmensa zozobra en ellos, quienes tuvieron que guardar silencio y permanecer resguardados en sus hogares mientras se ejecutaba el operativo.