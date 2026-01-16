Dos policías heridos y un presunto cabecilla del Clan del Golfo capturado en enfrentamiento en Andes, Antioquia

Según testimonios de la comunidad, el hecho se presentó pasadas las 2:00 a.m., lo que generó una inmensa zozobra en ellos, quienes tuvieron que guardar silencio y permanecer resguardados en sus hogares mientras se ejecutaba el operativo.

Los habitantes del corregimiento de Santa Inés en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño , vivieron momentos de angustia durante la madrugada de hoy viernes 16 de enero, cuando su tranquilidad se vio afectada por un intercambio de disparos entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes del Clan del Golfo, lo que dejó como saldo dos policías heridos y un capturado, supuesto cabecilla de esta organización criminal.

Públicamente y después de lo acontecido, los habitantes de esta localidad se pronunciaron a través de un perfil en Facebook que lleva el nombre de “Corregimiento Santa Inés Andes Antioquia”, señalando lo siguiente:

“Como comunidad de Santa Inés, rechazamos categóricamente los hechos ocurridos esta madrugada del día viernes 16 de enero del 2026 en el casco urbano de nuestro Corregimiento Santa Inés Andes Antioquia; es de entender que la Fuerza Pública debe hacer control territorial, pero el enfrentamiento y los hechos ocurridos esta mañana nos pusieron en riesgo a todos los pobladores. Hacemos un llamado al diálogo, a la cordura y a la prudencia a la hora de tomar decisiones apresuradas”.

Los dos uniformados lesionados, al parecer, no revisten gravedad. Fueron trasladados a centros de salud donde reciben atención médica. Por su parte, el detenido habría sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para proceder con los trámites judiciales.

Si bien en la zona hay presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad, aún se espera un balance oficial de lo sucedido que dé mayor claridad de los hechos.