SAE entregará a San Carlos un hotel que fue base de paramilitares: historia, impacto y lo que viene

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) decidió que le entregará a la Alcaldía de San Carlos el manejo del establecimiento comercial ubicado en el casco urbano de ese municipio del Oriente antioqueño que sirvió como base de grupos paramilitares, con el fin de que lo utilice para actividades de reparación a las víctimas del conflicto. De paso también se despejan los temores de las mujeres que conforman el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) y el museo de la memoria local de quedarse sin sede.

El local en mención, de tres pisos, queda a pocas cuadras del parque principal de la población. Allí funcionó inicialmente el hotel Punchiná y en los tiempos de mayor conflictividad armada, los paramilitares del bloque Héroes de Granada –cuyo jefe era Diego Fernando Murillo alias Don Berna– lo tomaron como base de operaciones, tortura y asesinatos.

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Posteriormente y ya superado ese periodo, en el primer piso comenzó a funcionar el CARE y más recientemente, a las plantas superiores se trastearon la Corporación Nativos y la ‘Mesa por la Defensa de los ríos San Carlos, Calderas y Tafetanes’, generando conflictos de convivencia entre los de arriba y los de abajo.

Parte de esas diferencias se habrían originado por el uso que cada uno le da al espacio pero también por quién asume ciertas responsabilidades para el mantenimiento locativo.

Con la entrega de la edificación a la administración local esas discrepancias tendrían un principio de solución, pues hasta ahora el Municipio no podía invertir ni intervenir allí por ser un inmueble ajeno.

El alcalde Santiago Daza confirmó que la SAE ya tomó la decisión y solo faltaría un formalismo: que se expida la resolución al respecto que define a la Alcaldía de San Carlos como depositaria final del inmueble, es decir que se lo traspasarían con todos los títulos de propiedad respectivos.

“Buscaremos que sea un espacio para la memoria histórica y la no repetición, al ser una infraestructura municipal, el Municipio podrá concurrir con recursos económicos para fortalecer este centro”, apuntó Daza al indicar además que dentro del Plan de Desarrollo ya hay alrededor de cien millones de pesos que serían destinados con el fin de fortalecer el CARE, siendo una acción prioritaria las reparaciones en el techo y otros arreglos.

Añadió que el museo comunitario seguirá en la primera planta y otras organizaciones productivas, de mujeres y de jóvenes tendrán asentamiento en el resto del espacio. Entre estas experiencias organizativas estarían la Mesa local de Víctimas y posiblemente la Defensa Civil.

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Tan pronto se surtan los trámites administrativos que faltan, de acuerdo con los planes, en abril próximo la Alcaldía entraría a administrar el sitio y, por supuesto, a mediar en las conflictividades que se han presentado entre las organizaciones que hasta ahora han convivido en el lugar.

“Si hablamos de reconciliación, paz y no repetición, somos los primeros llamados a dar ejemplo de cómo construir reglas comunes en medio de las diferencias”, dijo Daza.

Las intervenciones locativas se acometerían durante el segundo semestre de este mismo año.