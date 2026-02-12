Funcionarios de Migración iniciaron protestas en el José María Córdova: ¿qué está pasando?

Las terminales aéreas del país comenzaron a sentir el impacto de una protesta sindical en Migración Colombia que, desde este jueves 12 de febrero, se hizo visible también en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro.
La movilización inició a las 6:00 a. m. con una “operación tortuga”, con la que los funcionarios están aplicando de manera estricta y minuciosa cada protocolo de control migratorio, generando demoras en los filtros internacionales.
La situación ha provocado incertidumbre entre viajeros y aerolíneas por posibles retrasos en vuelos internacionales.
En diálogo con Blu Radio, Carlos Galvis, presidente de la Organización sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) en Antioquia, explicó que cuatro o cinco funcionarios de la entidad estarán prestando sus servicios de manera habitual, pero advierte que serán rigurosos, tal cual lo dicta la norma.