x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Funcionarios de Migración iniciaron protestas en el José María Córdova: ¿qué está pasando?

El sindicato advirtió que las manifestaciones seguirán hasta llegar a un acuerdo justo en medio de la presunta crisis financiera que afronta la entidad. Aquí los detalles.

  • El sindicato afirmó que los procesos de revisión que normalmente toman entre uno y dos minutos por pasajero ahora pueden extenderse hasta 12 minutos. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El sindicato afirmó que los procesos de revisión que normalmente toman entre uno y dos minutos por pasajero ahora pueden extenderse hasta 12 minutos. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 5 horas
bookmark

Las terminales aéreas del país comenzaron a sentir el impacto de una protesta sindical en Migración Colombia que, desde este jueves 12 de febrero, se hizo visible también en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro.

La movilización inició a las 6:00 a. m. con una “operación tortuga”, con la que los funcionarios están aplicando de manera estricta y minuciosa cada protocolo de control migratorio, generando demoras en los filtros internacionales.

La situación ha provocado incertidumbre entre viajeros y aerolíneas por posibles retrasos en vuelos internacionales.

En diálogo con Blu Radio, Carlos Galvis, presidente de la Organización sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) en Antioquia, explicó que cuatro o cinco funcionarios de la entidad estarán prestando sus servicios de manera habitual, pero advierte que serán rigurosos, tal cual lo dicta la norma.

Le puede interesar: Migración Colombia activó plan de choque contra las posibles protestas del sindicato: así puede evitar contratiempos

Retrasos y largas filas en aeropuertos

Según el sindicato, procesos de revisión que normalmente toman entre uno y dos minutos por pasajero ahora pueden extenderse hasta 12 minutos, lo que podría generar extensas filas en las zonas de migración.

Ante este escenario, las aerolíneas recomendaron a los viajeros internacionales llegar con cuatro o incluso cinco horas de anticipación. Aunque los vuelos nacionales no pasan por control migratorio, la congestión en las áreas internacionales termina afectando la operación general de los aeropuertos. Avianca, entre otras compañías, emitió alertas preventivas a sus usuarios.

Razones de la protesta

Detrás de la protesta, según Osemco, hay una crisis administrativa y financiera. Dirigentes afirman que la entidad atraviesa un estado de desfinanciación que compromete incluso gastos básicos de funcionamiento y salarios de los trabajadores.

El sindicato sostiene que el conflicto se origina en el supuesto incumplimiento de acuerdos firmados en diciembre de 2024, que contemplaban bonificaciones, ampliación de planta y nivelación salarial para el periodo 2025-2026. Según los dirigentes, a la fecha no hay estudios ni resultados concretos y los funcionarios incluso denuncian que llevan dos años sin recibir nuevos uniformes.

¿Qué responde la entidad?

Frente a la denominada “operación tortuga” anunciada por el sindicato, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que la entidad activó un Plan Especial de Contingencia en los principales puestos de control migratorio del país para evitar afectaciones mayores a los viajeros.

Según indicó, la estrategia busca garantizar la continuidad del servicio y una atención oportuna, pese a la jornada de protesta. Como parte del plan, Migración reforzó los filtros con cerca de 50 funcionarios con capacidad de respuesta operativa, priorizando el área de inmigración en los aeropuertos con mayor flujo.

Arriero precisó que los procesos de control continúan realizándose a través del sistema BioMig, herramienta tecnológica que permite agilizar el paso de los pasajeros. Por ello, hizo un llamado a los viajeros a enrolarse previamente en la plataforma, utilizar los sistemas automatizados y llegar con al menos cuatro horas de anticipación a los vuelos internacionales.

La directora también recomendó verificar con antelación la documentación requerida, especialmente en casos de viajes con niños, niñas y adolescentes, y confirmar que cuenten con los permisos necesarios para salir del país.

Además, señaló que la entidad mantiene contacto permanente con las aerolíneas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) y la Aeronáutica Civil a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae), con el fin de coordinar acciones que permitan mantener la normalidad en el servicio.

Respuesta a denuncias de crisis administrativa

Frente a los señalamientos del sindicato sobre una supuesta desfinanciación y crisis interna, Arriero rechazó esas afirmaciones y pidió que el debate se dé “desde la verdad y evitando la desinformación”.

No es cierto que la entidad esté desfinanciada”, afirmó. La directora explicó que el presupuesto asignado a Migración Colombia para 2026 supera los $267.000 millones.

También negó que esté en riesgo el pago de la bonificación migratoria. Recordó que esta compensación fue creada mediante el Decreto 978 de 2025, cuenta con recursos garantizados por el Ministerio de Hacienda y se paga cuatro veces al año. El primer desembolso, por $5.500 millones, se realizó en diciembre de 2025 y el segundo está programado para marzo de este año.

La directora aseguró además que las cesantías ya fueron consignadas en las cuentas de la mayoría de los funcionarios y que las nóminas, primas y bonificaciones se pagarán de manera cumplida.

Entérese: Pilas si tiene vuelos con Avianca: la aerolínea emitió alerta por protestas de los trabajadores de Migración

Arriero sostuvo que esta administración ha impulsado el fortalecimiento institucional, destacando dos ampliaciones de planta que permitieron la creación de 667 nuevos empleos, medida que (según dijo) respondió a solicitudes de las organizaciones sindicales.

Asimismo, defendió el avance en el rediseño institucional, proceso en el que, aseguró, se han realizado 27 mesas técnicas con participación de funcionarios de todo el país y representantes sindicales.

Finalmente, reiteró la voluntad de diálogo de la entidad para alcanzar acuerdos que protejan el bienestar laboral de los trabajadores sin afectar la prestación del servicio migratorio a la ciudadanía.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida