Video | Emergencia en Envigado: incendio a las afueras de SuperMú generó momentos de angustia

En horas de la tarde de este jueves, 20 de noviembre, vecinos del sector de San Marcos en Envigado vivieron momentos de angustia luego de un incendio a las afueras de un supermercado.

El hecho tuvo lugar a las afueras del supermercado SuperMú, antes La Vaquita en el sector de San Marcos, el antiguo Consumo. Videos grabados desde edificios aledaños muestran como el Cuerpo de Bomberos llega al lugar para controlar las llamas.