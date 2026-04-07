¡Cumpleaños 213 de Barranquilla! Los Reyes Momo se toman la Arenosa

Barranquilla amaneció este 7 de abril con la celebración de 213 años desde que fue erigida como Villa en 1813, un hecho más político que fundacional, pero que con el tiempo terminó consolidándose como el cumpleaños de la ciudad.
Historiadores han reiterado que Barranquilla no nació ese día. Su origen está más ligado a asentamientos espontáneos desde el siglo XVII, impulsados por el río Magdalena, los caños y el comercio fluvial. Aun así, la fecha se mantiene. Y como todo en la ciudad, también se resignifica. Este año, bajo el guiño cultural que evita pronunciar el “13”, la celebración se presenta como “212 más 1”, una muestra del humor que atraviesa la identidad barranquillera.
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Ubicada entre el río Magdalena y el Caribe, la ciudad creció como enclave comercial y portuario. En el siglo XIX y buena parte del XX se consolidó como una de las más dinámicas del país, pionera en aviación comercial, servicios públicos y urbanismo, lo que le dio el título de “Puerta de Oro de Colombia”.