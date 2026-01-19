Tribunal estudiará demanda contra el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que busca anular el nombramiento de Laura Sarabia Torres como embajadora de Colombia ante el Reino Unido, un cargo en el que fue designada mediante decreto presidencial a finales de septiembre de 2025.

La acción judicial cuestiona la legalidad del Decreto 1029, con el que el Gobierno oficializó su designación como jefa de la misión diplomática en Londres. Según el demandante, el acto administrativo habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para un puesto de esa jerarquía dentro del servicio exterior colombiano.

Le puede interesar: Petro canceló de nuevo su participación en el Foro Económico de Davos; esta es la razón

Entre los principales argumentos de la demanda está la presunta falta de dominio acreditado del idioma inglés, considerado esencial para ejercer la representación diplomática en Reino Unido, así como la ausencia de certificaciones que demuestren el manejo de una segunda lengua de uso diplomático.