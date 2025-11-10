Alerta por grave situación de amenazas a docentes de Soledad, en Atlántico: los declararon “objetivo militar”

Las amenazas contra profesores de dos instituciones educativas encendieron las alertas en Soledad, Atlántico, luego de conocerse mensajes que declaraban como “objetivo militar” a al menos ocho docentes.
De acuerdo con información de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), varios profesores de las instituciones educativas Técnica Industrial Villa María y Gabriel Escorcia Gravini fueron intimidados a través de redes sociales y panfletos el pasado 7 de noviembre.
Tras el aumento de la preocupación entre los docentes por exigencias de grupos que estarían ordenando que ningún estudiante pierda el año escolar, la secretaria de Educación municipal anunció el traslado de los maestros afectados.