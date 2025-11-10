x

Alerta por grave situación de amenazas a docentes de Soledad, en Atlántico: los declararon “objetivo militar”

La comunidad educativa advirtió sobre mensajes que amenazaban con represalias a los profesores de dos colegios del municipio de Soledad.

    Docentes en Soledad alertaron por mensajes intimidatorios debido a su labor en dos colegios del municipio. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

Las amenazas contra profesores de dos instituciones educativas encendieron las alertas en Soledad, Atlántico, luego de conocerse mensajes que declaraban como “objetivo militar” a al menos ocho docentes.

De acuerdo con información de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), varios profesores de las instituciones educativas Técnica Industrial Villa María y Gabriel Escorcia Gravini fueron intimidados a través de redes sociales y panfletos el pasado 7 de noviembre.

Tras el aumento de la preocupación entre los docentes por exigencias de grupos que estarían ordenando que ningún estudiante pierda el año escolar, la secretaria de Educación municipal anunció el traslado de los maestros afectados.

El hecho revive el recuerdo del atentado contra la comunidad de la Institución Educativa Técnica Industrial San Antonio de Padua, también en Soledad, ocurrido en noviembre del año pasado. En ese caso, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en las inmediaciones del plantel, dejando daños materiales y un profundo temor entre estudiantes y maestros.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo que enfrentan los docentes en Soledad y otros municipios del Área Metropolitana de Barranquilla.

En la Alerta Temprana 022 de 2023, el organismo señaló en ese entonces que “el grupo armado no estatal AGC y las estructuras de crimen organizado arriba referenciadas, utilizan mecanismos de intimidación para generar terror, controlar el expendio local de sustancias psicoactivas, imponer límites urbanos a la libre movilidad de los pobladores (...) amenazan a miembros de la comunidad y a servidores públicos que realizan actividades educativas”.

El documento también resalta que “llama la atención la situación de docentes en el AMBQ, especialmente de los municipios de Soledad y Malambo; quienes se ven expuestos a intimidaciones, extorsiones, amenazas de muerte, entre otros, además son víctimas de las fronteras imaginarias y de control de la movilidad, impuestas por las estructuras criminales aquí referenciadas”.

Puede leer: Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez

Ante esta situación, los educadores y organizaciones sindicales reclaman la intervención urgente de las autoridades locales y nacionales.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) pidió este lunes “la activación de mecanismos de investigación y judicialización que permitan identificar a los responsables de las amenazas y las medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de los docentes amenazados y las comunidades educativas de ambas instituciones y otras en el municipio”.

También exigieron a la Secretaría de Educación Municipal de Soledad que garantice condiciones seguras para el ejercicio de la labor docente en el país.

Puede leer: Tensión entre Colombia y Estados Unidos: carpeta con fotos de Petro y Maduro presos generados con IA

