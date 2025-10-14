Investigan planes para atentar en contra del contralor general y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Las autoridades investigan un presunto plan para atentar contra tres figuras influyentes del país: el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

La información fue conocida por organismos de inteligencia y comunicada directamente al presidente Gustavo Petro, así lo reveló inicialmente Blu Radio, medio que confirmó que tras recibir el reporte, el jefe de Estado ordenó activar de inmediato las medidas de protección necesarias para los tres funcionarios.

De acuerdo con los informes de inteligencia, estas alertas señalan la existencia de un plan articulado para afectar la estabilidad institucional y, según la información preliminar, generar responsabilidad política sobre el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro.

Dichos informes mencionan una posible participación de exintegrantes de la Fuerza Pública en retiro. La hipótesis está siendo verificada por las autoridades.