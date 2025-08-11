¿Y el presidente Petro? Pasadas casi cuatro horas de la muerte de Miguel Uribe el mandatario sigue sin pronunciarse

Diferentes personalidades, dirigentes políticos e incluso miembros del propio Gobierno Nacional ya reaccionaron y este lunes se pronunciaron tras confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; sin embargo, el presidente Gustavo Petro sigue sin referirse a lo ocurrido.
Entérese: ATENCIÓN: Murió asesinado el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses de luchar por su vida
Si bien el mandatario frecuentemente acude a la red social X para referirse a diversidad de asuntos y temáticas –incluso, de resorte internacional–, no deja de ser llamativo que pasadas más de cuatro horas desde que se confirmó la muerte de Miguel Uribe, aún no haya emitido comentario alguno.