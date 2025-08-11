¿Y el presidente Petro? Pasadas casi cuatro horas de la muerte de Miguel Uribe el mandatario sigue sin pronunciarse

Diferentes personalidades, dirigentes políticos e incluso miembros del propio Gobierno Nacional ya reaccionaron y este lunes se pronunciaron tras confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; sin embargo, el presidente Gustavo Petro sigue sin referirse a lo ocurrido. Entérese: ATENCIÓN: Murió asesinado el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses de luchar por su vida Si bien el mandatario frecuentemente acude a la red social X para referirse a diversidad de asuntos y temáticas –incluso, de resorte internacional–, no deja de ser llamativo que pasadas más de cuatro horas desde que se confirmó la muerte de Miguel Uribe, aún no haya emitido comentario alguno.

No puede pasar por alto además que el pasado 20 de julio, durante la instalación del último periodo de sesiones legislativas, en su discurso de instalación –que se extendió por más de dos horas y media–, el primer mandatario no hizo referencia ni comentario alguno sobre la curul vacía del congresista. La Presidencia de la República emitió un tuit sobre las 7:15 de la mañana lamentado el fallecimiento y expresando sus “más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”.

Inclusive, la vicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras en reaccionar y pasadas las 5:30 de la madrugada lamentó el fallecimiento y advirtió que era “hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia”.

“Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”, explicó.

Además, la bancada del Pacto Histórico divulgó un comunicado en el que expresa su solidaridad a la familia del congresista y afirma que su partida enluta la democracia. Lea aquí: “Un país sin violencia es mi propósito de vida”: así fue el último discurso de Miguel Uribe Turbay “Acompañamos en el dolor a su familia, amigos, colaboradores y a toda la ciudadanía que hoy lamenta su partida. Nos unimos en oración por su descanso eterno y por el consuelo de quienes lo lloran”, explicaron.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, habló sobre las 4:50 de la madrugada e instó a que la lucha de Miguel Uribe ilumine “el camino correcto” para Colombia. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, declaró el exmandatario.

Inclusive, con un mensaje directo y cargado de condolencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, lamentó públicamente el fallecimiento del senador y precandidato. “Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, escribió Rubio en su cuenta oficial.

Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que la capital se unirá para honrar la vida de Miguel Uribe. Además, anunció que se decretarán tres días de duelo en la ciudad. “Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, dijo.