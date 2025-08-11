“Un país sin violencia es mi propósito de vida”: así fue el último discurso de Miguel Uribe Turbay

En sus últimas semanas de vida, y antes de ser víctima de un ataque armado, el senador y precandidato del Centro Democrático de 39 años, Miguel Uribe Turbay, estuvo impulsando su aspiración a la Casa de Nariño en medio de varios eventos y debates a los cuales fue invitado junto a otros presidenciables. Allí habló de seguridad y la ola de violencia en el país.
Previo al día del atentado, sufrido el pasado 7 de junio, y que terminó con su vida este 11 de agosto, el senador de 39 años habló en dos eventos celebrados en Cartagena y Bogotá sobre su precandidatura presidencial.
Su penúltima intervención se dio en la Convención de Asobancaria, celebrada en Cartagena el 5 de junio. En ese lugar se encontró con David Luna, Claudia López, Francisco Barbosa y Paloma Valencia. Allí hablaron de las motivaciones que tenían cada uno para ser presidentes, además de responder algunas preguntas planteadas por los panelistas.