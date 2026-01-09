x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Video | Sentadillas por tirar piedras: el curioso castigo de un policía para unos jóvenes en Barranquilla

Los jóvenes habrían sido captados por el uniformado cuando le estaban tirando piedras a una vivienda, en un acto de presunto vandalismo, causándole varios daños estructurales al lugar.

  • Luego de que el video se conociera en las redes sociales, la medida aplicada por parte del uniformado generó varias opiniones divididas. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo
    Luego de que el video se conociera en las redes sociales, la medida aplicada por parte del uniformado generó varias opiniones divididas. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo
  • Los cinco jóvenes haciendo sentadillas mientras fueron grabados. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo
    Los cinco jóvenes haciendo sentadillas mientras fueron grabados. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo
El Colombiano
El Colombiano
09 de enero de 2026
bookmark

La vía pública en un sector de Barranquilla se convirtió este viernes 9 de enero en el escenario de un método de corrección inusual y que no contemplado en los manuales de procedimiento habituales por parte de las autoridades.

Le puede interesar: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”

Un grupo de jóvenes fue retenido por un uniformado de la Policía Nacional luego de que, presuntamente, lanzaran piedras contra una vivienda. La respuesta del agente ante el presunto acto de vandalismo fue la orden de realizar ejercicio físico en el sitio de los hechos.

Un transeúnte captó en video el momento en que los jóvenes, alineados en la acera, cumplían con la instrucción de realizar sentadillas. En la grabación se observa al policía supervisando el movimiento de los retenidos mientras otros ciudadanos presenciaban el desarrollo de la escena.

Según los testimonios de los presentes, el agente decidió implementar esta acción como una forma de corrección directa por el comportamiento de los involucrados frente al inmueble afectado. El material audiovisual se difundió en redes sociales, donde el foco de la información se centró en la instrucción impartida por el oficial.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre lo ocurrido en los momentos previos al supuesto ataque contra la propiedad, ni se tiene reporte de procesos judiciales o sanciones administrativas posteriores derivadas de este encuentro.

Silencio institucional y debate ciudadano: opiniones divididas en redes

La ausencia de claridad sobre si este procedimiento se ajusta a los protocolos establecidos para la intervención de la fuerza pública ha generado interrogantes, mientras que otros sectores de la población han manifestado su respaldo a la medida.

El hecho desató diversas reacciones entre los internautas en las plataformas donde se compartió el clip. Mientras algunos usuarios expresaron apoyo a la medida al considerarla una acción correctiva, otros cuestionaron la naturaleza del procedimiento oficial.

Los cinco jóvenes haciendo sentadillas mientras fueron grabados. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo
Los cinco jóvenes haciendo sentadillas mientras fueron grabados. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo

Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la actuación del uniformado. Los comentarios registrados en las publicaciones reflejaron las diferentes posturas de los ciudadanos frente al caso.

“Que falta de respeto, ¿Solo sentadillas? Faltaron las flexiones de pecho”, “Excelente la disciplina cuando la cabeza no piensa el cuerpo sufre”, “Los que cuestionan este proceder de la policía también son bandidos...”, “No estoy de acuerdo con esta práctica” y “Esto no debería pasar, la Policía no puede hacer este tipo de cosas”, fueron algunos de los comentarios.

También le puede interesar: MinDefensa tendrá una reunión con miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿de qué hablarán?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida