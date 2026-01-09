Comiendo por Colombia: la magia del territorio rastafari

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Colombia se afianza cada día como un destino gastronómico respetable, y hoy nos miran con apetito. La comida se ha convertido en una de las principales motivaciones del turismo, y nuestros sabores comienzan a ser reconocidos en el mundo como razón para elegirnos. El proyecto para consolidar el país gastronómico debe construirse de la mano de las autoridades locales y regionales, responsables de proteger el patrimonio cultural al que pertenece nuestra tradición culinaria. En este camino, Antioquia representa un caso urgente, como una de las regiones que más ha visto desvanecerse su legado y las nuevas generaciones desconocen la riqueza invaluable de los sabores que heredamos, que poco a poco se han ido extinguiendo. Tenemos una oferta de cocina internacional notable, pero debemos mirar al interior porque es lo nuestro lo que quieren los turistas.