Tribunal de Bogotá aumentó la condena contra abogado Diego Cadena a 8 años y 8 meses

El Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena para Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Tendrá que pagar 8 años y 8 meses de prisión.
Cadena ya había sido hallado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del exparamilitar preso por homicidio Juan Guillermo Monsalve. Actualmente, cumple 40 años de condena, y fue uno de los testigos en el caso del exmandatario y dirigente del Centro Democrático.
En otras palabras, el Tribunal no solo mantuvo la condena contra Cadena, sino que endureció el fallo y condenó además a Juan José Salazar, que había sido absuelto en primera instancia.