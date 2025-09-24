Francotirador que atacó la sede de migrantes en Texas tenía balas marcadas. ¿Qué decían?

Un detenido murió y otros dos resultaron heridos en un ataque contra un centro de detención de migrantes en Texas, sur de Estados Unidos, por parte de un francotirador que luego se suicidó.
“Un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)” en la ciudad de Dallas, detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su comunicado.
“El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas”, informó el DHS. “Tres detenidos recibieron disparos. Uno falleció y otros dos se encuentran en estado crítico. El tirador fue encontrado [muerto] con una herida de arma de fuego autoinfligida”, agregó.