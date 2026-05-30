Bernie Moreno quiere reunir a Paloma y Abelardo y otros secretos en De Buena Fuente

El congresista estadounidense Bernie Moreno está en Colombia como veedor de las elecciones. El republicano fue quien dijo que EE. UU. no reconocería los resultados de estos comicios si los grupos armados presionan a los electores, lo que se conoce como constreñimiento.
Resulta que la presencia de Moreno no es solo como veedor sino que quiere que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tengan un encuentro para limar diferencias de esta campaña. Por ahora, según fuentes, parece improbable que lo hagan este domingo y sería más bien en los próximos días.