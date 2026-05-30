Bernie Moreno quiere reunir a Paloma y Abelardo y otros secretos en De Buena Fuente

El congresista estadounidense Bernie Moreno está en Colombia como veedor de las elecciones. El republicano fue quien dijo que EE. UU. no reconocería los resultados de estos comicios si los grupos armados presionan a los electores, lo que se conoce como constreñimiento. Resulta que la presencia de Moreno no es solo como veedor sino que quiere que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tengan un encuentro para limar diferencias de esta campaña. Por ahora, según fuentes, parece improbable que lo hagan este domingo y sería más bien en los próximos días.

Petro se reunirá con el alcalde de Nueva York

El presidente Petro se reunirá el 12 de junio con el alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani. Será la primera vez que el mandatario estadounidense reciba a un jefe de Estado desde que asumió su cargo el 1 de enero de 2026.

La puja por el embalse de Hidroituango

Aunque EPM había radicó desde abril la solicitud ante la ANLA para subir 12 metros el nivel de Hidroituango, y así enfrentar El Niño, la entidad apenas dio el permiso esta semana, después de una serie “de trabas”. “Es una decisión tardía” se quejó el alcalde Federico Gutiérrez ante la pasividad.

Todo listo para dar los resultados con rapidez